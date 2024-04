Una dintre cele mai constante jucătoare ale generației sale, iubita lui Stefanos Tsitsipas are întreaga carieră pusă în pericol, poate juca doar datorită injecțiilor pe care le face și se confruntă, în paralel, cu dificultăți în plan mental.

Înaintea turneului de la Madrid, unde încearcă din nou să arate publicului de ce e în stare, a acceptat să vorbească deschis despre greutățile prin care a trecut și trece, surse de motivație și conversații cu doctorii care au anunțat-o, deja, că trebuie să fie mulțumită cu doar alte "câteva sezoane" în circuit. La doar 26 de ani, exact în momentul în care atinsese maturitatea sportivă!

Era 7 iulie 2023 când Badosa, campioană la Indian Wells în 2020, abandona meciul cu Marta Kostyuk din turul secund de la Wimbledon din cauza unei probleme la spate.

Pe atunci numărul 35 mondial, spanioloaica născută la New York avea să confirme că problemele i se trag de la o fractură de stres cu care se alesese în timpul turneului de la Roma și care o făcuse să rateze Roland Garros. Nu știa, la acea vreme, că sezonul 2023 i se termină în iulie și că, peste aproape un an, va fi în afara primelor o sută de jucătoare ale lumii.

Cuvintele care cutremură orice sportiv: "Doctorii mi-au spus că va fi foarte dificil să-mi continui cariera"

În prezent, fostul număr 2 mondial încearcă să revină în top, a învins-o pe Simona Halep la Miami, dar lipsa meciurilor o împiedică să se exprime la adevărata valoare. Un detaliu care poate trece în plan secund și care pălește în fața fricii de a nu mai putea juca tenis, așa cum doctorii au anunțat-o deja:

"Medicii mi-au spus că va fi complicat să-mi continui cariera. Le-am spus că am nevoie de o soluție, Ceva, orice! Am încercat aceste injecții cu cortizon și mi-au spus că e singura soluție pentru a mai juca pentru câțiva ani. I-am întrebat <<Câțiva ani? Am doar 26 de ani!>>. A fost dificil să-mi spună că trebuie să încerc să evit suprafețele dure și să joc din ce în ce mai puțin. A fost o veste foarte proastă, dar sunt fericită că sunt OK pentru moment.

Dacă mai reușesc să joc 3-4 ani ar fi superb! Acum îmi doresc să joc tot anul, iar scopul meu e să intru în top 30, apoi în top 10. Deși top 10 la final de 2024 e prea mult, sper să ajung acolo într-un an. Sunt încă foarte speriată, pentru că doctorii mi-au spus că injecțiile cu cortizon pot fi o soluie pentru câteva luni, apoi trebuie făcute alte examene. Durerea e mereu acolo. Zgura e cea mai bună pentru mine, iarba e și ea, dar va fi mult mai dificil pe hard", a dezvăluit Badosa pentru WTA Insider Podcast.

"Mă simt epuizată. Deși am 26 de ani, uneori cred că am 32"

Dubiile au apărut imediat după ce a ieșit pe ușa cabinetului, iar pentru Paula vestea a durut tare, chiar mai tare decât spatele care o împiedică să joace. Semnele de întrebare s-au adunat, încrederea a dispărut și au aruncat-o pe Badosa într-o lume a întunericului, a răspunsurilor negăsite și a unei epuizări mentale cu care încă se confruntă.

"Am trecut prin mullte, inclusiv prin probleme de ordin mental, nu m-am așteptat niciodată să am o astfel de accidentare. Am fost în top, acum sunt din nou jos, dar iubirea pentru tenis mă face să lupt zilnic. O parte din mine îmi spune că sunt epuizată, pentru că trebuie să trec mereu peste lucruri dificile. E foarte greu din punct de vedere mental, mai ales în ultimul an și după ce am luat-o de la capăt. Nu-mi place că nivelul meu nu mai e același, cred că sunt o luptătoare, dar îmi dau seama că încrederea nu mai e acolo", mai spune Badosa.

Ieșită de pe marea scenă, iberica e nevoită să înfrunte adversare tari din primele tururi și încă nu are un ritm care să-i permită să redevină ce a fost. Resimte presiunea, la fel cum a făcut-o în întreaga carieră, dar e gata de a continua lupta: "Partea grea e să o iei mereu de la început. Am trecut prin multe în carieră, deși am 26 de ani, uneori cred că am 32 de ani. Ceea ce mă face să lupt în continuare e iubirea pe care o am pentru tenis și ideea de a mă întoarce din nou în vârf".

Jurnalul care conține doar lucruri pozitive

Primul pas spre rezolvarea problemelor din planul mental e conștientizarea lor, încercarea de a le percepe logic. Unul pe care Badosa l-a făcut cu iubitul Stefanos Tsitsipas alături, o schimbare care o ajută să vadă partea frumoasă a vieții în lucrurile mărunte:

"La început, doar victoria mă făcea fericită. Dar era complet greșit! Acum cred că sunt și alte lucruri importante, cum ar fi să am o echipă minunată lângă mine în momente dificile. Încerc să mă bucur și de alte lucruri, am stat un an departe de circuit și am încercat să fac și alte lucruri. Am câteva prietenii frumoase în circuit, le voi avea și după finalul carierei.

Suntem perfecționiste, vrem mai mult și mai mult, credem că niciodată nu e suficient. Acum sunt mândră de fiecare pas, mă gândesc că un antrenament bun sau un prânz bun mă fac fericită. Pentru că apreciez lucrurile mici, de care înainte nu eram conștientă", continuă Badosa.

Soluția? Discuții lungi cu psihologul și membrii echipei, căutarea continuă a pozitivului și...un jurnal propriu. Unul în care fosta campioană de turneu WTA 1.000 scrie, zilnic, doar cele mai bune trei lucruri care i s-au întâmplat: "Sincer, muncesc zilnic cu psihologul și cu echipa mea. Am zile în care e foarte greu, nu voi minți, dar cred că fac pași în față și învăț să apreciez fiecare moment mic. În fiecare zi scriu un jurnal, notez trei lucruri bune pe care le-am făcut. Am crescut cu o mentalitate negativă, e ceva la care muncesc din greu. Înainte de a merge la somn încerc să trec prin lucrurile bune pe care le-am făcut în acea zi. Iar acest lucru mă ajută", dezvăluie actuala ocupantă a locului 101 WTA.

Sursa de inspirație, o rivală din circuit

La Stuttgart, săptămâna trecută, a fost nevoită să se retragă din meciul cu Aryna Sabalenka în setul decisiv și să abandoneze și proba de dublu, acolo unde juca alături de Ons Jabeur. Cele două sunt și cele mai bune prietene ale Paulei, care chiar glumește că, în lipsa ei din circuit, Ons și Aryna au devenit și mai bune prietene.

În cazul tunisiencei, apropierea e una de lungă durată, Jabeur având și ea probleme și lupte de câștigat la startul carierei, înainte de a deveni etalonul lumii arabe în sporturile individuale. Iar acum Ons, o jucătoare apropiată și de Simona Halep și una dintre cele mai apreciate din circuit, funcționează ca un exemplu și un ajutor în jurnalul revenirii spanioloaicei:

"Ons Jabeur e grozavă. Am conversații frumoase cu ea, am învățat multe de la ea, pentru că și ea a trecut prin multe. Venim din culturi diferite, dar semănăm. Ne știm de mulți ani, are o inimă mare, ne-am conectat pentru că este o femeie foarte puternică și foarte inteligentă. O văd mereu și mă inspiră foarte mult.

Avem cariere similare, câștigând la junioare, dar și cu presiunea de a demonstra la senioare, În cazul ambelor a apărut frustrarea, a fost greu să intrăm în top 100, dar suntem foarte asemănătoare din punct de vedere emoțional. Ambele am învățat multe și e foarte plăcut să împarți terenul cu Ons. Cred că facem o echipă bună", sunt cuvintele frumoase pe care Badosa le-a rostit la adresa adversarei din circuit.

În această săptămână, Badosa se află la Madrid, acolo unde va juca în primul tur contra unei tenismene venite din calificări. Dacă va trece, va da peste Jelena Ostapenko, favorita 9, și va continua șirul meciurilor tari încă din primele tururi ale turneelor importante. La fel cum va continua să lupte pentru a da peste cap pronosticurile doctorilor și a petrece mulți ani în top. Cu aceeași perseverență care a dus-o acolo.