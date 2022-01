Generația de aur a Canadei în tenis: Auger-Aliassime și Shapovalov au învins Spania în finala Cupei ATP

Canada este noua câștigătoare a Cupei ATP, competiția internațională de tenis înființată de circuitul de elită al tenisului masculin în urmă cu trei ani. Serbia în 2010, Federația Rusă în 2021 și Canada în 2022 sunt cele trei campioane în istoricul întrecerii.

După ce a trecut de Rusia lui Medvedev în semifinale, echipa Canadei, condusă de colegii de generație, Felix Auger-Aliassime și Denis Shapovalov a învins Spania în ultimul act în minim de meciuri.

În prima partidă a finalei, Denis Shapovalov (14 ATP) a trecut de Pablo Carreno Busta (20 ATP), scor 6-4, 6-3, în 100 de minute de joc, succes conturat de victoria lui Felix Auger-Aliassime (11 ATP) în defavoarea lui Roberto Bautista Agut, scor 7-6, 6-3 după 2 ore și 11 minute de joc.

La 22, respectiv 21 de ani, Denis Shapovalov și Felix Auger-Aliassime semnează astfel primul succes major pentru Canada și își confirmă talentul uriaș, lăudat de multe voci în lumea tenisului.

Începând de luni, 10 ianuarie, Felix Auger-Aliassime va pătrunde în top 10 ATP, urmând să ocupe locul al nouălea.

