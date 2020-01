"Acum am sentimentul ca nu mai e imposibil sa castig un turneu de Grand Slam" | Simona Halep, singura jucatoare fara set pierdut la AO 2020

Simona Halep s-a declarat foarte multumita de prestatia sa din sferturile de finala si stie care este aspectul jocului care ar putea fi decisiv in semifinala cu Muguruza.

Simona Halep a fost joviala la conferinta de presa sustinuta la scurt timp dupa cea mai categorica victorie bifata vreodata la Openul Australian, 6-1, 6-1 in fata lui Anett Kontaveit din Estonia, la capatul unui meci care a durat numai 53 de minute.

Halep le-a relatat jurnalistilor de la Melbourne ca simte apropiindu-se de nivelul de joc atins la Wimbledon in 2019 si a prefatat duelul cu Garbine Muguruza din penultimul act, afirmand ca se va concentra pe serviciu pentru a obtine calificarea in finala.

Simona Halep: "Perfectiunea nu exista, dar sunt foarte multumita de maniera in care am jucat"



"Perfectiunea nu exista, dar sunt foarte multumita de cum am jucat. M-am simtit minunat, m-am miscat bine si am simtit extrem de bine mingea; a fost un meci extraordinar! Simt ca am mai multa energie, ma simt mai increzatoare inaintea semifinalei. Maine va fi un meci greu, ma astept la un meci dificil, dar trebuie sa fie asa, e o semifinala pana la urma. Dar sunt cu tot sufletul aici si am incredere in mine. Simt ca ma apropii de nivelul de joc de la Wimbledon. E diferit insa, ca suprafata, ca adversare, deci nu pot compara. Azi insa m-am simtit foarte bine pe teren si cred ca jocul meu a fost grozav", a declarat Halep, singura jucatoare calificata in semifinalele AO 2020 fara set pierdut.

"Muguruza e o jucatoare care loveste puternic, serveste cu forta. In principal, ma voi concentra pe serviciu, la fel cum am facut la fiecare meci in acest turneu pana acum. Voi vorbi cu echipa mea despre acest meci si voi fi pregatita de joc. Vreau doar sa ma bucur de meci; sunt foarte fericita ca pot juca o semifinala fara sa fi pierdut set", a mai spus Simona, care va urca pe locul 2 WTA incepand de luni.

"Perfection doesn't exist, but I'm very happy with the way I played."@Simona_Halep, we reckon a 6-1 6-1 quarterfinal win in 53 minutes in which you saved the only break point you faced & won all your net points is pretty close to perfect!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tdAePKPToF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

"Orice turneu de mare slem e o prioritate. Ar fi minunat daca as putea castiga un Grand Slam pe suprafata hard. Nu mi-e mai usor acum sa castig un turneu de mare slem, dar vad lucrurile diferit. Inca simt presiunea, greutatea competitiei, dar sunt mai increzatoare si simt ca pot sa o fac. Acum am sentimentul ca nu mai e imposibil sa castig un turneu de Grand Slam", a completat Simona Halep, care si-a asigurat un cec impresionant dupa calificarea in semifinale.

Simona Halep vs. Garbine Muguruza se joaca in dimineata zilei de joi, 30 ianuarie, nu mai devreme de ora 06:30, ora Romaniei.