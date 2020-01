Care este SUMA CONSISTENTA pe care a castigat-o Simona Halep pentru calificarea in semifinale la AO 2020 

Simona Halep si-ar putea dubla suma primita in cazul in care va trece in finala.

Simona Halep si-a asigurat un cec in valoare de 720.000 de dolari pentru calificarea in semifinalele Openului Australian.

In cazul in care o va invinge pe Garbine Muguruza, Simona si-ar dubla suma castigata, lucru care s-ar intampla din nou daca va castiga trofeul.

Cu alte cuvinte, pentru o finala facuta la Melbourne, Halep ar primi 1,43 milioane de dolari si 2,85 milioane pentru un prim trofeu la Slam-ul australian.

Premiile financiare la AO 2020 sunt cele mai consistente din intreaga istorie a competitiei si au fost marite cu 13% raportat la editia precedenta.

Halep a invins-o in sferturi pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1 in 53 de minute dupa un tenis aproape imaculat. In penultimul act, Simona se va duela cu Garbine Muguruza joi dimineata, 30 ianuarie, nu mai devreme de ora 06:30, ora Romaniei.