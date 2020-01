ADVERSARA DE TOP pentru Simona Halep in semifinale la Australian Open | Cand se va juca meciul decisiv pentru un loc in finala

Halep va infrunta o adversara redutabila in semifinalele Openului Australian.

Simona Halep va juca in semifinalele Openului Australian cu spanioloaica Garbine Muguruza, numar 32 WTA, care a invins-o in sferturi pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova in doua seturi, scor 7-5, 6-3. Meciul va avea loc in dimineata zilei de joi, 30 ianuarie. Ora exacta a inceperii urmeaza sa fie stabilita in scurt timp de catre organizatorii AO.

Calificata in premiera in semifinale la Australian Open, Garbine Muguruza tinteste, la fel ca Simona cel de-al treilea titlu de mare slem al carierei. Cele doua jucatoare au bifat victorii de calibru Grand Slam la aceleasi competitii, dar in ani diferiti: la Roland Garros, Muguruza s-a impus in 2016, iar Halep in 2018, in vreme ce la Wimbledon Garbine a triumfat in 2017, iar Simona in 2019.

Simona Halep vs. Garbine Muguruza in semifinalele Openului Australian (2-3 H2H)



Garbine Muguruza si-a inceput traseul la AO 2020 cu un set pierdut cu 6-0 in primul tur, urmat mai apoi insa de un reviriment de forma incredibil.

Muguruza o conduce pe Halep cu 3-2 la meciurile directe. Rezultatele complete ale istoricului dintre cele doua jucatoare sunt urmatoarele:

2014, WTA Wuhan: Garbine Muguruza 2-6, 6-2, 6-3

2015, Fed Cup: Garbine Muguruza 6-4, 6-3

2015, WTA Stuttgart: Simona Halep 3-6, 6-1, 6-3

2017, WTA Cincinnati: Garbine Muguruza 6-1, 6-0

2018, Roland Garros: Simona Halep 6-1, 6-4

In semifinala jumatatii opuse de tablou, Ashleigh Barty isi va masura fortele cu Sofia Kenin.