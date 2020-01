"Data viitoare cand voi avea minge de set voi risca" | Simona Halep are regrete dupa cele patru mingi de set ratate cu Garbine Muguruza 

Simona Halep a ratat patru mingi de set in mansa intai si a condus-o pe Muguruza cu 5-3 in setul secund.

Simona Halep a acceptat cu maturitate infrangerea dureroasa suferita in semifinalele Openului Australian, scor 6-7, 5-7 in fata spanioloaicei Garbine Muguruza.

Romanca a ratat patru sanse de a castiga primul set si a condus cu 5-3 in al doilea, dar a fost depasita de fiecare data in finalul seturilor, permitandu-i Muguruzei sa joace pentru prima oara in cariera o finala la Melbourne.

"E greu sa joci impotriva Muguruzei pentru ca nu iti da ritm. Poate sa greseasca cateva lovituri la rand, iar mai apoi sa vina cu cateva lovituri direct castigatoare incredibile. Nu am avut luciditatea sa transez punctele importante in favoarea mea, dar voi invata din aceasta lectie, iar data viitoare cand voi avea minge de set voi risca", a declarat Simona Halep.

"Nu am vorbit despre tenis cu echipa mea inca, trebuie sa ma linistesc putin, iar apoi vom analiza ce am facut gresit si ce trebuie sa fac mai bine. Ramane o semifinala, nu voi face o drama din aceasta eliminare, dar ma doare", a mai spus Simona, care va urca pe locul 2 in clasamentul WTA incepand de luni, 3 februarie.

In finala turneului, Garbine Muguruza se va duela cu Sofia Kenin, din SUA. Meciul va avea loc sambata, 1 februarie de la ora 10:30, ora Romaniei.