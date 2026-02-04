Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) nu a avut emoții în optimile Transylvania Open 2026, fază competițională în care a eliminat-o pe Tamara Zidansek (28 de ani, 153 WTA), scor 6-1, 6-0.

Sorana Cîrstea, entuziasmată de tenisul pe care îl practică în ultimul an de carieră

„Sunt foarte mulțumită cu victoria, dar mai ales de modul în care am jucat. Nu se întâmplă în fiecare zi să joci atât de bine și sunt foarte fericită că am reușit asta în fața publicului de acasă,” a declarat Sorana Cîrstea, în prima parte a interviului oferit Ralucăi Olaru, imediat după încheierea jocului.

Sorana Cîrstea a lăudat publicul clujean

„E o nebunie. Am douăzeci de ani în tenis, dar asta e una dintre cele mai bune atmosfere pe care le-am avut vreodată.

Nu se întâmplă foarte des să ai un meci în care totul merge perfect, dar mă bucur că s-a întâmplat aici, la Cluj. Mă bucur că am putut să câștig atât de clar și să fac un joc atât de frumos în fața dumneavoastră.

Pentru mine, această săptămână e magică. Asta vi se datorează. Vă mulțumesc pentru sprijin și aceste momente superbe. Mi-am dorit să vin la Cluj și să stau cât mai mult. Fiecare victorie înseamnă o șansă în plus de a mă bucura pe teren,” a completat Sorana Cîrstea, care s-a apropiat la doar trei pași de câștigarea titlului de campioană.

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe campioana ediției din 2025, Anastasia Potapova, pentru un loc în semifinalele Transylvania Open 2026.

Meciul dintre Potapova și Cîrstea va fi transmis de Pro Arena și VOYO, joi, 5 februarie, de la o oră care urmează să fie stabilită.