Csikszereda a deschis scorul încă din minutul 6, când Efraim Bodo a marcat un gol frumos, dintr-un unghi dificil.

Mihai Teja a încercat să schimbe soarta meciului pe final și a apelat la Huiban și Ely Fernandes, însă scorul a rămas neschimbat până la final.

În urma acestui rezultat, Csikszereda a ajuns la 22 de puncte și a urcat pe locul 13, în timp ce Metaloglobus rămâne ultima clasată, pe poziția a 16-a, cu doar 11 puncte.

Mihai Teja: „În orice clipă putea să izbucnească un scandal”

La final, Mihai Teja a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre presiunea uriașă din vestiar. „Nu e ușor. În situația în care suntem, cu atâtea înfrângeri, în orice clipă putea să izbucnească un scandal. La greu, oamenii caută vinovați. Eu văd însă niște băieți care încearcă și dau maximum. Sunt caractere bune și nu pot fi foarte supărat pe ei”, a declarat antrenorul bucureștenilor.

Pentru Metaloglobus urmează un test extrem de dificil. Echipa lui Teja va juca în deplasare cu FC Botoșani, ocupanta locului 5 din SuperLigă. Partida este programată duminică, 8 februarie, de la ora 17:00, și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.