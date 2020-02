"Am donat mai mult decat valoarea amenzilor" | Simona, GENEROASA in privinta amenzilor pentru reactiile nervoase de la Australian Open

Simona Halep a oferit declaratii intrigante la revenirea in tara din Australia.

Simona Halep a aterizat in tara dupa eliminarea in semifinale la Australian Open si a declarat ca este satisfacuta de prestatiile avute la Melbourne.

Jucatoarea din Romania a mai spus ca are nevoie de cateva zile de odihna dupa care isi va reincepe pregatirea pentru continuarea sezonului, anume cele doua turnee de la Dubai si Doha la care va lua parte in cursul lunii februarie.

Simona Halep: "Darren mi-a spus ca ar fi trebuit sa fiu mai atenta la unele mingi importante"



"Sunt multumita de felul in care am jucat la Australian Open, am inceput un pic mai greu la Adelaide, dar dupa aceea mi-am revenit si sunt bucuroasa de ceea ce am facut. A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza, am fost foarte aproape sa-l castig. E greu sa analizez foarte profund acest meci, imi trebuie cateva zile sa ma odihnesc si dupa aceea o sa invat ceea ce am de invatat din el. Darren mi-a spus ca a fost un meci foarte bun, dar ar fi trebuit sa fiu mai atenta la unele mingi importante", a declarat Simona Halep.

"Am donat mai mult decat am vorbit cu Darren si de cate amenzi am luat, intre ghilimelele de rigoare, dar nu o sa spun suma. Ma simt bine in Australia, este o tara calduroasa, tot timpul am avut o primire calduroasa din partea lor si le multumesc pentru acest lucru. Sunt prietenosi cu mine si tot timpul joc cu placere acolo. Am amintiri frumoase din 2018, in fiecare an am avut ceva de frumos de luat de acolo. Sunt alaturi de echipa de Fed Cup cu tot sufletul si sunt convinsa ca au puterea necesara sa castige meciul cu Rusia. O sa le sustin si o sa le trimit energia mea pozitia. Voi juca in februarie al Dubai si la Doha", a mai spus Simona.