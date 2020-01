CRONICA celui mai bun meci facut vreodata de Halep la Melbourne | Cum s-a calificat Simona in semifinale dupa doar 53 de minute de joc

Simona Halep este singura jucatoare care nu a pierdut niciun set pana in faza semifinalelor Openului Australian 2020.

Autor: Marcu Czentye

Cum s-a simtit, mai exact, finala Wimbledon 2019, cu Simona Halep dominand-o autoritar pe Serena Williams si invartind-o pe terenul central pana americanca a ametit complet, dupa doar 56 de minute?

Posibil redundante si cert imposibil de gasit cuvintele pentru a oferi un raspuns, dar victoria din aceasta noapte a fost similara cu prestatia de pe iarba londoneza. Dupa un prim game castigat lejer de Anett Kontaveit in startul primului set, Simona a intors dramatic aspectul jocului si n-a slabit-o pe adversara sa nici macar o clipa timp de 11 game-uri consecutive. Unsprezece!

Au fost asi (5 la numar), un prim serviciu constant in teren, un joc de picioare fulgerator, forehand-uri inside-out de toata spectaculozitatea si backhand-uri à la Halep in lung de linie care au conturat meciul perfect pentru Simona. In plus, a fost o jucatoare care a fost peste tot pe teren, care n-a incetat sa alerge parca nici intre puncte si s-a dezlantuit de indata ce a avut oportunitatea de a ataca, iar o alta pentru care meciul inca pare sa fi inceput mult prea devreme la ora 11:00, fus orar australian.

Halep a fost rabdatoare in aparare si corect precipitata pe faza ofensiva, reducand timpul de reactie al adversarei si simtindu-se mai confortabil ca niciodata in schimburile lungi de mingi.

53 de minute petrecute pe teren intr-un sfert de finala de Slam ofera ca rezultat cea mai solida reusita obtinuta vreodata de Simona Halep la Melbourne, iar de acum incolo, jocul Simonei pe hard este intru totul validat.