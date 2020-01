Presa internationala, LA PICIOARELE SIMONEI HALEP dupa victoria PERFECTA din sferturi 

Presa internationala s-a aratat placut surprinsa de prestatia senzationala reusita de Simona Halep in sferturile de finala. Romanca a invins-o pe Anett Kontaveit din Estonia cu un dublu 6-1 in doar 53 de minute de joc.

"Superba Simona Halep sprinteaza in semifinale. Halep a distrus-o genial pe Anett Kontaveit in doar 53 de minute", au titrat englezii de la BBC. "Aproape de perfectiune. De neoprit!" au scris australienii de la Melbourne pe contul oficial al competitiei.

Near Perfect ????@Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq