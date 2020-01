Garbine Muguruza nu s-a lasat doborata de avantajul avut de Simona Halep in fiecare dintre cele doua seturi ale semifinalei.

Garbine Muguruza o conduce pe Simona Halep cu 4-2 la scorul meciurilor directe dupa ce a invins-o in semifinala de la Australian Open jucata in cursul acestei dimineti, scor 7-6, 7-5. Meciul a durat doua ore si cinci minute.

"Am luat fiecare meci in parte si sunt foarte fericita sa fiu in finala. Dar mai am un meci. Simona a fost in fata in ambele seturi, dar nu m-am gandit la asta. Stiam cat de greu va fi, am incercat sa o iau punct cu punct. La final, am reusit sa inving si sunt foarte fericita", a declarat Garbine Muguruza imediat dupa finalul meciului.

In momentele ce urmeaza, Simona Halep va sustine conferinta de presa de dupa infrangerea suferita in semifinale. Vom reveni cu declaratiile facute de Simona, care va urca pe locul 2 WTA incepand de luni, 3 februarie.

In finala, Muguruza se va duela cu Sofia Kenin. Ambele jucatoare sunt la prima prezenta in ultimul act la Melbourne. Meciul va avea loc sambata, 1 februarie de la ora 10:30, ora Romaniei.