Constanta Simonei Halep o sperie pe Muguruza: "Ma astept la o lupta dificila." Ce spune iberica despre semifinala de la Australian Open

Simona Halep o va intalni pe Garbine Muguruza in semifinale la Australian Open.

Halep a facut un meci senzational in sferturi cu Kontaveit, pe care a invins-o in doar 53 de minute, scor 6-1, 6-1. In celalalt sfert de finala, Muguruza s-a impus tot in doua seturi in fata Anastasiei Pavlyuchenkova, scor 7-5, 6-3.

Muguruza spune ca se asteapta la un meci foarte dificil si e impresionata de jocul consistent al sportivei romane de cativa ani:

"Sunt foarte incantata sa joc maine din nou. O iau meci cu meci si vom vedea ce va fi. Cred ca va fi un meci dificil cu Simona, asa e mereu cand joci cu o sportiva din top 5 WTA.

E o semifinala si ma astept la un meci dificil. Ma astept la o noua lupta dificila. Simona e foarte solida, are un joc consistent de cativa ani", a spus Muguruza la conferinta de presa.

Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de cinci ori, scourul infruntarilor fiind de 3-2 in favoarea Muguruzei. Pe suprafata dura s-au intalnit de 3 ori, toate meciurile fiind castigate de jucatoarea iberica.

Partida va avea loc maine dimineata, ora 6:30 si va fi live pe www.sport.ro.