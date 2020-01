E OFICIAL! Simona Halep se apropie de revenirea pe locul 1 WTA

Halep trece cu brio peste un prim moment relevant al sezonului 2020.

Este oficial: Simona Halep va urca pe locul 2 in clasamentul WTA la finele Openului Australian.

Gratie victoriei obtinute in fata Elisei Mertens, scor 6-4, 6-4 Simona s-a asigurat ca nu mai poate fi intrecuta in ierarhia mondiala nici de Kiki Bertens, actualmente numar 10 WTA, singura jucatoare care ii putea lua fata in lupta pentru locul 2.

Halep va urca o pozitie in clasamentul WTA, devansand-o pe Karolina Pliskova. In acest moment, Simona are 811 de puncte in fata cehoaicei, dar ar putea acumula alte 1220 de puncte WTA in cazul in care va castiga trofeul.

Ashleigh Barty, cu 8017 puncte ramane in continuare lider detasat al ierarhiei generale a tenisului feminin.

Sferturile de finala pe tabloul feminin la Australian Open 2020



Ashleigh Barty vs. Petra Kvitova

Sofia Kenin vs. Ons Jabeur

Simona Halep vs. Iga Swiatek / Anett Kontaveit

Garbine Muguruza / Kiki Bertens vs. Angelique Kerber vs. Anastasia Pavlyuchenkova