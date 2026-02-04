Alături de alți tehnicieni români, Croitoru a absolvit recent cursurile pentru licența PRO în Republica Moldova, devenind astfel antrenor cu acte în regulă.

În trecut, Croitoru a fost nevoit să figureze ca antrenor secund în SuperLigă, din cauza lipsei licenței PRO, deși era omul care lua deciziile sportive.

Situația l-a determinat să caute o soluție, iar obținerea licenței îi permite acum să fie antrenor principal fără restricții.

Marius Croitoru a schimbat rolul și așteaptă o nouă șansă

La momentul redactării acestui articol, Marius Croitoru activează ca scouter la FC Bacău, cel mai bogat club din România, proiect susținut de frații Pavăl.

Fostul mijlocaș rămâne astfel conectat la fotbal, chiar dacă nu se află, deocamdată, pe bancă.

Croitoru spune că obținerea licenței a fost o necesitate, nu o schimbare de viziune. „Fotbalul e același. Doar că aveam nevoie de aceste licențe și de carnet. Era valabil doar în România și durează ani buni să îl refaci. Fără el, nu te poți înscrie de la o licență la alta”, a explicat antrenorul la sptfm.ro.

Tehnicianul recunoaște că își dorește să revină cât mai curând pe bancă și așteaptă oferte. „Iubim fotbalul, iubim să fim antrenori, iubim să fim în iarbă. Nu contează dacă e Liga a III-a sau Liga I”, spune Croitoru.