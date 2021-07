3 titluri de mare slem nu sunt suficiente: Novak Djokovic merge la Tokyo pentru a castiga prima medalie de aur din cariera!  

Novak Djokovic va fi prezent la editia 2021 a Jocurilor Olimpice.

Roger Federer, Rafael Nadal, Simona Halep, Angelique Kerber si Serena Williams si-au anuntat retragerea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in contextul dur in care se vor desfasura, din punct de vedere pandemic. Restrictiile vor fi draconice, iar spectatorii vor lipsi cu desavarsire de la aceasta editie a Olimpiadei.

Campion la Roland Garros si Wimbledon, Novak Djokovic a hotarat sa nu se opreasca dupa 3 titluri de mare slem cucerite in acest an si merge la Tokyo dupa prima medalie de aur in proba de simplu a carierei sale.

Incercarea tenismenului sarb este temerara; doar Steffi Graf a reusit in anul 1988 sa castige toate cele 4 titluri de Grand Slam plus aurul olimpic, castigat la Seul, in Coreea de Sud.

"Nu puteam sa il dezamagesc pe micul meu prieten, Koujirou. Mi-am rezervat zborul de Tokyo si voi reprezenta cu mandrie echipa Serbiei la Jocurile Olimpice," a scris Novak Djokovic pe Twitter, descriind un videoclip in care i-a facut o surpriza placuta micutului japonez.

Printre cei mai redutabili adversari pe care Novak Djokovic i-ar putea infrunta la Olimpiada japoneza se numara Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev si Alexandder Zverev.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???????? pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021