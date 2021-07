Intrus printre campioni! :) Finalistul Wimbledon, Matteo Berrettini si-a facut de cap alaturi de echipa nationala a Italiei pe autobuzul care a facut turul Romei

Finalistul turneului de la Wimbledon, Matteo Berrettini s-a bucurat de un loc VIP in turul Romei facut de Squadra Azzurra.

Italia a fost privilegiata sa joace doua finale de relevanta majora duminica, in data de 11 iulie, iar Matteo Berrettini a fost implicat, intr-un fel sau altul, in ambele.

Intai, tenismenul nascut la Roma a jucat in finala de la Wimbledon, pierduta in patru seturi in favorea liderului ATP, Novak Djokovic, scor 7-6, 4-6, 4-6, 3-6. La nici trei ore de la incheierea ceremoniei de premiere, Berrettini s-a deplasat spre Stadionul Wembley, unde a urmarit, alaturi de prietena sa, Ajla Tomljanovic finala UEFA EURO 2020 dintre selectionatele Angliei si Italiei.

Matteo lost the Wimbledon finals, but went out to support his country which won the cup. Great sport; Matteo Berrettini⚽???? pic.twitter.com/QYuWS8PZzv — R Ramnath (@ramnath_r) July 12, 2021

"Am vrut sa vad pe viu acest meci pentru a incerca sa indepartez dezamagirea. A fost distractiv; am fost mai emotionat decat parintii mei in timpul finalei de la Wimbledon," a declarat Matteo Berrettini, potrivit FirstSportz, caruia i-a fost luat un interviu pe suprafata de joc a stadionului Wembley imediat dupa incheierea loviturilor de departajare.

Berrettini nu doar a acordat interviuri pe teren, dar s-a urcat impreuna cu lotul Squadrei Azzurra pe autobuzul care a facut turul Romei cu trofeul cucerit la Londra. Nu mai putin important, Matteo Berrettini a fost premiat de prim-ministrul Italiei in aceeasi festivitate cu jucatorii echipei nationale de fotbal.

Saptamana 5-12 iulie a fost istorica pentru sportul italian, nu doar ca rezultat al campionatului european de fotbal castigat, ci si prin performanta de a trimite primul jucator de tenis in finala turneului de la Wimbledon in 144 de ani de istorie.