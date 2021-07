Nici macar Novak Djokovic nu a reusit asta in 2021! Performanta ireala atinsa de Stefanos Tsitsipas la doar 22 de ani 

Stefanos Tsitsipas (22 de ani, 4 ATP) se afla la cel mai bun sezon al carierei in circuitul ATP.

Novak Djokovic a cucerit toate cele 3 trofee de mare slem puse in joc pana in acest punct al acestui an, Australian Open, Roland Garros si Wimbledon, dar a fost depasit de Stefanos Tsitsipas la capitolul victorii semnate in actualul sezon.

Campion la Monte Carlo si Lyon, finalist la Roland Garros si Barcelona, Stefanos Tsitsipas a ajuns la victoria cu numarul 40 in acest sezon, dupa ce l-a invins pe Dominik Koepfer, scor 7-6, 6-3 in primul tur al competitiei de la Hamburg, noteaza Punto de break.

Palmaresul lui Tsitsipas in 2021 este 40-10, iar in premii financiare, performantele grecului se traduc in $2,530,863 primite de la cele 13 turnee la care a participat pana sa soseasca la Hamburg.

De partea opusa, Novak Djokovic are 34 de victorii si doar 3 infrangeri suferite in 2021. 'Nole' a pierdut cu Daniel Evans in turul secund la Monte Carlo, cu Aslan Karatsev in semifinalele intrecerii de la Belgrad si cu Rafael Nadal in ultimul act al competitiei de la Roma.