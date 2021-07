20-20-20! Novak Djokovic ameninta circuitul ATP cu prelungirea suprematiei Federer-Nadal-Djokovic: "Faptul ca avem toti 20 de trofee de mare slem inseamna ca nu ne oprim aici!" 

Novak Djokovic a dezvaluit ce inseamna pentru el performanta de a-i fi egalat pe Roger Federer si Rafael Nadal.

Oboseala acumulata de Novak Djokovic dupa succesele inregistrate la Australian Open si Roland Garros nu l-a oprit din incercarea incheiata cu brio de a se impune pentru a treia oara consecutiv in turneul de la Wimbledon. Liderul mondial si-a trecut in palmares al saselea trofeu la Wimbledon si al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei, egalandu-i pe Roger Federer si Rafael Nadal in ierarhia all-time.

Tenismenul sarb l-a invins pe italianul Matteo Berrettini, scor 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 in finala editiei 2021. In discursul campionului din timpul ceremoniei de premiere, Novak Djokovic a fost intrebat ce inseamna, mai exact, faptul ca toti cei 3 colosi ai Erei Open - Federer, Nadal si Djokovic - au cate 20 de titluri de mare slem in vitrina.

Pure domination. ⚠️ The story of the Big 3's Grand Slam race (so far...)#Wimbledon pic.twitter.com/G7AJSpYwIP — Tennis TV (@TennisTV) July 11, 2021

"Inseamna ca nu ne oprim aici. Ultimii 10 ani au fost o calatorie incredibila si nu se va opri aici. Trebuie sa le acordam tribut lui Rafa si Roger, sunt legende ale sportului nostru, cei mai importanti tenismeni pe care i-am infruntat in cariera mea. Ei sunt motivul pentru care sunt aici astazi; m-au ajutat sa imi dau seama de ce am nevoie pentru a-mi imbunatati jocul," a afirmat Novak Djokovic in fata celor aproximativ 14,000 de spectatori din tribunele Centre Court de la Wimbledon.

"Cand eram doar un pusti, imi faceam trofeul de la Wimbledon din diversele materiale pe care le gaseam in camera mea, imaginandu-mi ca voi sta aici, intr-o buna zi. Sa castig pentru a sasea oara acest trofeu e ceva cu totul si cu totul incredibil," a adaugat numarul 1 ATP la scurt timp dupa ce i-a fost inmanat trofeul.

Novak Djokovic este doar al doilea tenismen din istorie, dupa Rod Laver, care semneaza performanta de a-si adjudeca trofeu la Australian Open, Roland Garros si Wimbledon in acelasi an calendaristic.