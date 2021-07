Federer, Nadal sau Djokovic? Exista un lider detasat! ATP a publicat clasamentul all-time care dezvaluie cine este cel mai bine platit tenismen, in functie de rezultatele obtinute 

ATP a actualizat clasamentul all-time care numara banii castigati de tenismeni pe baza rezultatelor obtinute pe teren.

Novak Djokovic a castigat duminica, 11 iulie al saselea titlu la Wimbledon, lucru care inseamna la nivel macro egalarea recordului all-time detinut de Roger Federer si Rafael Nadal in numarul de turnee de mare slem castigate.

Cu cate 20 de victorii in competitiile de Grand Slam, Federer, Nadal si Djokovic au fost clasati de ATP in ordine in ierarhia care tine cont de premiile financiare incasate din tenis.

In acest clasament, Novak Djokovic conduce la o distanta confortabila si este favorit sa ramana cel mai bine platit tenismen din istorie, avand in prezent un cec total cumulat de $151,876,636, cu 21 de milioane de dolari mai mult decat ocupantul locului secund, Roger Federer, care a ajuns la suma de $130,594,339.

Pe locul 3 se claseaza Rafael Nadal, cu $124,937,195 castigate din tenis, dupa care in clasament se formeaza un prag notabil, a patra pozitie fiind ocupata de Andy Murray, cu $62,009,732.

Clasamentul all-time al celor mai bine platiti tenismeni din istorie



1. Novak Djokovic - $151,876,636

2. Roger Federer - $130,594,339

3. Rafael Nadal - $124,937,195

4. Andy Murray - $62,009,732

5. Pete Sampras - $43,280,489

6. Stan Wawrinka - $34,778,261

7. David Ferrer - $31,483,911

8. Andre Agassi - $31,152,975

9. Tomas Berdych - $29,491,328

10. Marin Cilic - $28,874,010