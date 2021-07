"Ma consider cel mai bun tenismen si sunt mai complet ca niciodata!" Novak Djokovic face declaratia care ii va enerva pe fanii Fedal: cati bani va castiga pentru victoria de la Wimbledon  

Novak Djokovic a facut o avere dupa al 6-lea titlu cucerit la Wimbledon.

7 victorii la Wimbledon nu i-au adus liderului ATP doar al treilea titlu consecutiv pe iarba londoneza, al saselea in turneu si al 20-lea de acest calibru, ci si un premiu financiar notabil. Cu 21 de seturi castigate si doar 2 pierdute in editia 2021, Novak Djokovic a pus mana pe un cec in valoare de €1,979,979, care vine dupa premiile de €1,400,000, respectiv €1,804,700 cucerite la Roland Garros si Australian Open.

Pentru cele trei turnee de mare slem castigate in acest an, tenismenul sarb a incasat €5,184,679, conducand clar ierarhia financiara in tenis in sezonul 2021.

"They are the reason that I am where I am today" 20-20-20. What a privilege it has been watching all three ????#Wimbledon pic.twitter.com/DRMa1no6Xr — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

"Daca privesc in urma si ma uit la cat de departe am ajuns in acesti ultimi 15 ani, pot sa spun ca am progresat in toate aspectele. In ultimii ani insa am un sentiment ca varsta e doar un numar. Nu ma simt atat de batran. Ca tenismen, sunt mai complet ca niciodata," a declarat Novak Djokovic dupa al saselea succes inregistrat pe iarba de la Wimbledon, potrivit Eurosport.

"Ma consider cel mai bun tenismen, altfel nu as vorbi deschis despre a castiga turnee de mare slem si despre a rescrie istoria. Fie ca sunt sau nu cel mai bun din intreaga istorie a tenisului, voi lasa aceasta dezbatere oamenilor. Am mai spus-o, e foarte dificil sa compari ere diferite. Avem alte rachete, tehnologie, terenurile si mingile s-au schimbat; e complicat sa faci o comparatie, dar sunt onorat sa ma aflu in mijlocul discutiei," a completat Novak Djokovic, de 20 de ori campion in turneele de mare slem.