Trucaj in 2 meciuri la Wimbledon? Agentia Internationala de Integritate a pornit o ancheta dupa ce anumiti pariori au castigat pariuri plasate cu sume de ordinul zecilor de mii de euro

Agentia Internationala de Integritate in Tenis va investiga 2 meciuri jucate la Wimbledon 2021 pentru a verifica daca s-a comis trucaj.

Agentia Internationala de Integritate in Tenis s-a sesizat in urma desfasurarii a doua meciuri de pe tablourile principale ale Wimbledon 2021 si a pornit o ancheta in acest sens. Publicatia Die Welt a aflat ca in partidele date ar fi existat posibile manipulari ale rezultatului, iar una dintre spete a avut loc in turneul masculin individual, intr-un meci in care a fost implicat un tenismen german.

Desi editia 2021 a turneului de la Wimbledon a oferit premii financiare in valoare totala de 35 de milioane de lire, anumiti tenismeni par sa nu fi fost multumiti cu cele €55,905 incasate pentru prezenta pe tabloul principal.

In confruntarea disputata de jucatorul german ramas anonim pana in momentul de fata, s-ar fi pariat sume de ordinul zecilor de mii de euro pe scorul corect al setului trei, iar pariurile au iesit castigatoare. In proba de dublu masculin, in turul inaugural, sume similare ar fi fost plasate sincronizat pe deznodamantul unui game anume, informeaza UbiTennis.

7 tenismeni germani au fost calificati in runda inaugurala a competitiei de la Wimbledon in editia din acest an. Mafia pariurilor sportive se foloseste de meciurile diverselor sporturi pentru a castiga si a spala bani, iar Die Welt estimeaza ca profitul anual al grupurilor mafiote ajunge la 1,5 trilioane de euro anual.