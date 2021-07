Simona Halep, marea pierzatoare a Wimbledon 2021: romanca a ajuns pe locul 9, la 5305 puncte distanta de locul 1 WTA. Ascensiuni excelente pentru Gabriela Ruse, Sorana Cirstea si Irina Begu 

Simona Halep este la 245 de puncte distanta de parasirea top 10 WTA, dar Romania a avut o saptamana buna, per total, in ierarhia mondiala.

Configuratia clasamentului WTA a fost modificata semnificativ dupa incheierea turneului de la Wimbledon. Campioana in premiera pe iarba londoneza, Ashleigh Barty s-a distantat la aproximativ 3300 de puncte in fruntea ierarhiei mondiale, iar finalista invinsa, Karolina Pliskova a reintrat in top 10 WTA, urcand 6 locuri si ajungand pana pe a saptea pozitie.

In oglinda cu performanta Karolinei Pliskova, Simona Halep este marea perdanta a desfasurarii editiei 2021 a competitiei de la Wimbledon, cazand 6 locuri in clasamentul WTA, la 165 de puncte avans in raport cu Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei 10 si la 245 de puncte distanta de parasirea top 10 mondial.

Configuratia top 10 WTA, 12 iulie



1. Ashleigh Barty, Australia - 9635 de puncte

2. Naomi Osaka, Japonia - 7336 de puncte

3. Aryna Sabalenka, Belarus - 6965 de puncte

4. Sofia Kenin, SUA - 5640 de puncte

5. Bianca Andreescu, Canada - 5331 de puncte

6. Elina Svitolina, Ucraina - 5125 de puncte

7. Karolina Pliskova, Cehia - 4975 de puncte

8. Iga Swiatek, Polonia - 4695 de puncte

9. Simona Halep, Romania - 4330 de puncte

10. Garbine Muguruza, Spania - 4165 de puncte

La nivel national, Romania a avut o saptamana cu trei mari motive de bucurie in ceea ce priveste mutarile din clasamentul WTA. Cu turul 3 atins la Wimbledon, Sorana Cirstea a urcat 8 pozitii si a reintrat in top 40 WTA, iar Irina Begu, cu acelasi parcurs, a ajuns pana pe locul 71.

Nu in ultimul rand, Gabriela Ruse - campioana venita din calificari in turneul WTA 250 de la Hamburg - a facut un salt miraculos de 65 de pozitii, incheind saptamana pe locul 198 si incepand-o pe aceasta clasata fiind pe pozitia 133.

Ierarhia romancelor in WTA



9. Simona Halep, 4330 de puncte

37. Sorana Cirstea, 1734 de puncte

65. Patricia Tig, 1284 de puncte

71. Irina Begu, 1154 de puncte

98. Ana Bogdan, 850 de puncte

119. Irina Bara, 701 puncte

133. Gabriela Ruse, 613 puncte

153. Jaqueline Cristian, 509 puncte

162. Mihaela Buzarnescu, 481 de puncte

208. Gabriela Talaba, 338 de puncte