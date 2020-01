10:00 LIVE PE WWW.SPORT.RO Halep vs. Brady | Simona vrea al treilea titlu de mare slem: drumul spre trofeu la Melbourne incepe acum 

Aici live la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: parcursul Simonei Halep la AO 2020!

Halep vs. Brady este meciul care consemneaza cel de-al zecelea an consecutiv in care Simona este prezenta pe tabloul principal al Openului Australian.

Numerele 3, respectiv 49 WTA vor iesi pe terenul Arenei Margaret Court in jurul orei 10:00, fus orar romanesc, urmand ca debutul partidei sa aiba loc circa zece minute mai tarziu.

LIVE TEXT Simona Halep vs. Jennifer Brady, tur 1 Australian Open 2020



Simona Halep, 28 de ani abordeaza primul turneu de mare slem al anului dupa o luna decembrie petrecuta pe jumatate in Dubai, unde a efectuat pregatirile din presezon alaturi de antrenorii Darren Cahill si Artemon Apostu-Efremov.

"Sunt multumita de jocul meu. Nu am multe meciuri in picioare si voi incerca sa ma reobisnuiesc cu meciurile oficiale, care sunt diferite de antrenamente. Imi doresc enorm sa castig Australian Open, dar este dificil; caldura, schimbarile de temperatura la care mi-e greu sa ma adaptez, umiditatea din atmosfera (n.r. sunt cateva dinte motive). Trebuie sa fiu pregatita pentru fiecare meci pe care il joc si sa nu ma gandesc la rezultat, pentru ca, daca o fac, pun presiune pe mine insami si nu-mi place asta," a prefatat Simona Halep meciul cu Jennifer Brady.

Halep si Brady au mai jucat o singura data la simplu, in 2019 la Rogers Cup. Simo s-a impus atunci in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-6 (5). Rezumatul video al meciului de la Toronto poate fi urmarit mai jos.

Profilul oponentei Simonei Halep: Jennifer Brady (Statele Unite ale Americii)



Jennifer Brady, dreptace, cu o inaltime de 1,78 metri si in varsta de 24 de ani practica tenisul profesionist din 2014 si se apropie de acest prim meci la Australian Open 2020 mai hotarata decat anul trecut, cand pierdea in finala calificarilor.

In acest debut de sezon, Brady nu doar ca s-a calificat pe tabloul principal al Openului Australiei, dar le-a invins pe Ashleigh Barty (numar 1 WTA) si pe Maria Sharapova la o distanta de doar doua zile. Cele doua succese au avut loc la Brisbane, unde Brady a fost oprita in cele din urma in faza sferturilor de finala de catre Petra Kvitova, la capatul unui meci incheiat scor 4-6, 2-6.

Rezultatele americancei Jennifer Brady la Australian Open



2019: infrangere in finala calificarilor

2018: infrangere in primul tur

2017: trei victorii in calificari si alte trei pe tabloul principal; infrangere in optimile de finala

Spre deosebire de Barty ori Halep insa Jennifer Brady nu exceleaza la capitolul viteza si este crescuta in stilul scolii americane de tenis, care insista pe serviciu, forehand si 1-2-uri eficiente, generate de aceste doua lovituri combinate.

Pana in prezent, Jennifer Brady are un palmares care cuprinde 206 victorii si 147 de infrangeri la simplu, peste 2 milioane de dolari castigate din tenis, dar n-a reusit sa isi apropie niciun titlu WTA. Cea mai buna clasare in ierarhia mondiala WTA o reprezinta locul 49 pe care il ocupa actualmente.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Jucatoarele in fata carora Simona Halep a pierdut pe tabloul principal la Australian Open:



2011: Agnieszka Radwanska

2012: Paula Ormaechea

2013: Sloane Stephens

2014: Dominika Cibulkova

2015: Ekaterina Makarova

2016: Shuai Zhang

2017: Shelby Rogers

2018: Caroline Wozniacki

2019: Serena Williams

Problema primului tur la Australian Open pentru Simona Halep



Cea mai titrata jucatoare de tenis din istoria Romaniei a fost eliminata in patru randuri inca din primul tur la Melbourne. Cel mai recent esec in turul inaugural a avut loc la editia 2017, cand Shelby Rogers a invins-o pe Simona in doua seturi scurte, scor 6-3, 6-1. Halep a mai pierdut in 2016 cu Shuai Zhang, in 2013 cu Sloane Stephens si in 2012 cu Paula Ormaechea.

In total, Simona Halep a jucat pana acum 28 de meciuri de simplu la Australian Open, dintre care a castigat 19, avand un procentaj de 68% in ceea ce priveste numarul de meciuri castigate raportat la numarul total al partidelor jucate.

Programata sa inceapa la ora locala 19:00 pe Arena Margaret Court, partida dintre Simona Halep si Jennifer Brady se va desfasura cu acoperisul deschis, intrucat meteorologii anunta zero sanse de ploaie.

Acest lucru va insemna incetinirea mingilor, lucru care i-ar putea fi favorabil Simonei Halep. La ora de start, temperatura la Melbourne este estimata sa coboare pana la 19 grade celsius.

Halep/Brady va juca in turul doi cu Doi/Dart, meciul urmand sa se desfasoare in cursul zilei de joi, 23 ianuarie.