Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Activele sale au fost înghețate în 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina. Abramovich susține că banii îi aparțin integral și dorește să aibă mai mult control asupra utilizării lor.

Dispută de aproape trei miliarde de euro

Banii sunt blocați într-un cont britanic încă de la vânzarea clubului, iar guvernul de la Londra intenționează ca aceștia să fie folosiți pentru ajutorarea victimelor războiului din Ucraina.

Echipa juridică a lui Abramovich argumentează că fondurile sunt deținute integral de Fordstam Ltd, compania folosită de miliardar pentru finanțarea Chelsea în perioada sa de succes la Stamford Bridge.