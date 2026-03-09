Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro! Fotbal extern
Roman Abramovich continuă disputa juridică cu guvernul britanic privind cele 2,89 miliarde de euro obținute în urma vânzării clubului Chelsea către consorțiul condus de Todd Boehly.

Roman Abramovici Roman Abramovich Chelsea
Activele sale au fost înghețate în 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina. Abramovich susține că banii îi aparțin integral și dorește să aibă mai mult control asupra utilizării lor.

Dispută de aproape trei miliarde de euro

Banii sunt blocați într-un cont britanic încă de la vânzarea clubului, iar guvernul de la Londra intenționează ca aceștia să fie folosiți pentru ajutorarea victimelor războiului din Ucraina. 

Echipa juridică a lui Abramovich argumentează că fondurile sunt deținute integral de Fordstam Ltd, compania folosită de miliardar pentru finanțarea Chelsea în perioada sa de succes la Stamford Bridge.

Avocații miliardarului susțin că restricțiile aplicate reprezintă o măsură punitivă și că Roman Abramovich rămâne angajat să folosească banii exclusiv în scopuri caritabile.

Termenul limită impus de guvern este 17 martie, iar oficialii britanici, inclusiv secretarul de stat pentru Afaceri Externe Yvette Cooper și premierul Keir Starmer, amenință că, dacă miliardarul nu se conformează, vor recurge la măsuri drastice, inclusiv confiscarea formală a fondurilor.

