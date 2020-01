Cu cine va juca Simona Halep in turul 1 la Australian Open: este jucatoarea care le-a invins in acest an pe Sharapova si pe Barty

Din articol Brady le-a invins in 2020 pe Sharapova si Barty

Simona Halep nu a avut parte de cea mai usoara tragere la sorti posibila la Australian Open.

Simona Halep a aflat numele primei oponente pe care o va infrunta la editia 2020 a Openului Australiei. Jucatoarea din Constanta se va duela cu americanca Jennifer Brady, ocupanta locului 49 in clasamentul WTA.

Halep si Brady au mai jucat o singura data la simplu, in 2019 la Rogers Cup, cand romanca s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-6 (5). Ordinea meciurilor nu a fost stabilita momentan, meciul lui Halep si Brady din turul intai urmand sa fie programat fie pentru data de 20, fie pentru ziua de 21 ianuarie.

Brady le-a invins in 2020 pe Sharapova si Barty



Daca Simona Halep a jucat doar trei meciuri oficiale in 2020 inaintea startului Openului Australian, doua la simplu si unul la dublu, Jennifer Brady a participat la sase partide in noul an, trei in calificari si alte trei pe tabloul principal al turenului WTA de la Brisbane.

Brady a facut sferturi la Brisbane, dar si victime din doua dintre cele mai renumite jucatoare ale circuitului feminin. In primul tur, Brady a trecut scor 3-6, 6-1, 7-6(3) de Maria Sharapova, victorie succedata de un succes rasunator, 6-4, 7-6(4) in fata liderului mondial, Ashleigh Barty. Brady a pierdut mai apoi in sferturi cu Petra Kvitova, finalista la AO 2019, scor 4-6, 2-6.