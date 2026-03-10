Răzvan Marin și Andrei Ivan, în echipa etapei din Grecia
În Grecia, Răzvan Marin este lider cu AEK Atena și va avea parte de o luptă crâncenă la titlu cu PAOK și Olympiacos. Mijlocașul român a fost integralist sâmbătă în victoria cu AEL Larissa (1-0) și s-a numărat printre cei mai buni jucători ai echipei conduse de Marko Nikolic.
Tot în Grecia, Andrei Ivan a înscris în weekend unicul gol al lui Panserraikos în victoria cu Asteras Tripolis, din deplasare. Pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost a treia reușită din acest sezon.
Atât Răzvan Marin, cât și Andrei Ivan au fost incluși de Sofascore în echipa etapei cu numărul 24 din campionatul Greciei.
Maxim și Akdag, evoluții bune în Turcia
Evoluții bune au avut și doi români din campionatul Turciei. Alexandru Maxim (Gaziantep), care a înscris în remiza cu Karagumruk (1-1) și Umit Akdag (Alanyaspor), integralist în 0-0 cu Genclerbirligi, fac parte din echipa etapei cu numărul 25 din Superlig.
Mitriță, show în prima etapă din China. Burcă, meci solid
În weekend-ul trecut a luat startul și campionatul Chinei, iar în echipa rundei apar alți doi români - fundașul Andrei Burcă și extrema Alexandru Mitriță.
Mitriță, jucătorul lui Zhejiang Professional, a marcat un gol și a oferit un assist în victoria contra lui Qingdao West Coast, 2-0.
Burcă a fost integralist în victoria lui Yunnan Yukun contra lui Qingdao Hainiu, 3-1.
Burcă și Răzvan Marin, convocați pentru barajul cu Turcia
Dintre cei șase fotbaliști menționați, doar Andrei Burcă și Răzvan Marin au prins lotul preliminar al României pentru barajul cu Turcia, programat pe 26 martie.
Umit Akdag nu a decis încă ce națională să reprezinte - Turcia sau România - în timp ce Alexandru Maxim și Andrei Ivan nu au mai fost convocați sub tricolor din 2022. În schimb, Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la naționala României în septembrie 2025.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).