Răzvan Marin și Andrei Ivan, în echipa etapei din Grecia

În Grecia, Răzvan Marin este lider cu AEK Atena și va avea parte de o luptă crâncenă la titlu cu PAOK și Olympiacos. Mijlocașul român a fost integralist sâmbătă în victoria cu AEL Larissa (1-0) și s-a numărat printre cei mai buni jucători ai echipei conduse de Marko Nikolic.

Tot în Grecia, Andrei Ivan a înscris în weekend unicul gol al lui Panserraikos în victoria cu Asteras Tripolis, din deplasare. Pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost a treia reușită din acest sezon.

Atât Răzvan Marin, cât și Andrei Ivan au fost incluși de Sofascore în echipa etapei cu numărul 24 din campionatul Greciei.