Ca și cum sezonul sub așteptări pe care îl traversează la Al-Gharafa și pierderea naționalei, încă o dată, nu erau probleme suficient de mari pentru Florinel Coman (27 de ani), el s-a ales și cu alta, una fără legătură cu sportul.

De la începutul lunii martie, focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu. Și, pe fondul atacului lansat de Israel și SUA asupra Iranului, riposta regimului de la Teheran a vizat bazele americane din regiune. În acest context, Qatar a fost printre țintele rachetelor și dronelor iraniene. Și, având în vedere că fotbal sub bombardamente nu se poate juca, arabii au trecut la măsuri!

Ultimele două etape din Qatar Stars League au fost amânate. Drept urmare, Coman și colegii săi de la Al-Gharafa au stat pe bară începând cu 26 februarie, când au avut victoria cu Al-Rayyan (3-2). În partida respectivă, Florinel a prins... un minut pe teren!

Campionatul din Qatar se reia

După ultimele declarații făcute de Donald Trump, războiul din Orient pare că se apropie de final sau, în cel mai rău caz, intensitatea bombardamentelor va scădea. De altfel, Iranul a și anunțat deja că nu va mai lovi statele din zona Golfului Persic, dacă de aici nu vor fi lansate atacuri asupra țintelor iraniene.

În acest context, autoritățile fotbalistice din Qatar au luat decizia: campionatul intern se va relua, în această săptămână. Partidele din etapa a 18-a se vor juca în zilele de joi și vineri. Al-Gharafa, echipa lui Coman, a fost programată să întâlnească Qatar SC, în deplasare, joi de la ora 20:30, ora României.

Și echipa lui Cosmin Contra, Al-Arabi Doha, va reveni pe teren. Meciul Al-Ahli Doha - Al-Arabi e programat pentru vineri, de la ora 20:30.