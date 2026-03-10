FCSB va ataca partea finală a acestui sezon cu Mirel Rădoi (44 de ani) în postura de principal. Ceea ce e o mare lovitură dată de patronul Gigi Becali după ce, în ultimii ani, pe banca echipei sale s-au așezat niște antrenori de mâna a 3-a și a 4-a.

Acum, insistând că și-a învățat „lecția“ după greșelile comise și disperat să salveze acest sezon printr-o calificare în Conference League, via play-out, latifundiarul din Pipera a apelat la ajutorul finului său.

În ciuda „garanției“ pe care i-a oferit-o lui Mirel, ca să-l convingă să se întoarcă la FCSB după 11 ani, reunirea cuplului Becali – Rădoi pare a fi sortită eșecului. Sport.ro a explicat acest scenariu aici, iar Victor Pițurcă l-a aprobat.

Olăroiu are mare încredere în antrenorul Rădoi

Revenirea lui Mirel pe banca roș-albaștrilor pare că a fost inspirată și de o decizie pe care a luat-o mentorul său, Cosmin Olăroiu, în 2011. Sport.ro a amintit aici că și Oli s-a întors, la FCSB, într-un moment în care echipa era cu cuțitul la os, în pericol de a rata cupele europene, și a reușit o performanță remarcabilă.

Dacă acest episod cu Olăroiu a avut o influență certă asupra lui Rădoi e un lucru pe care nu-l vom afla, probabil, niciodată. Ceea ce putem spune însă, fără nici îndoială, e că Oli are mare încredere în capacitatea antrenorului Rădoi. Lucru care reiese din declarația pe care a oferit-o, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro, la finalul anului trecut.

„Mirel e un antrenor foarte bun. Tot ce i s-a întâmplat până acum în această carieră reprezintă lecții din care el a învățat și care îl vor ajuta. Și, probabil, va deveni unul dintre cei mai buni antrenori români“, a spus selecționerul Emiratelor.