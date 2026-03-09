Fanii boxului așteaptă colosalul duel Opetaia - Usyk

Jai Opetaia își va pierde titlul mondial IBF la categoria grea (cruiserweight / până în 90.892 kg), după ce a luptat cu Brandon Glanton într-un meci din promoția Zuffa Boxing. Duelul nu a fost sancționat de International Boxing Federation, care a avertizat înainte de conferința oficială de presă a evenimentului că intrarea în ring a boxerului de la antipozi va duce automat la retragerea centurii mondiale. La finalul celor 12 runde, australianul l-a învins prin decizie unanimă a arbitrilor pe Glanton, în Ameta Apex (Enterprise, Nevada), și a primit o bursă de 750.000 de dolari.

Acesta a ajuns la un record extraordinar, 30 meciuri - 30 victorii (23 prin KO) - 0 înfrângeri, și lumea boxului așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă va crește în categorie pentru a-l înfrunta pe superstarul Oleksandr Usyk, campionul absolut la categoria supergrea (heavyweight / peste 90.892 kg). Însă, cel mai probabil Opetaia se va lupta cu Gilberto Ramirez (Mexic), deținătorul centurilor WBA și WBO la categoria grea.

A participat la Olimpiadă la doar 17 ani

Jai Opetaia (30 de ani / 193 cm) este născut la Sydney. A câștigat titlul mondial la World Junior Championships (2011) și medalia de bronz la World Youth Championships (2012), înainte să participe la Jocurile Olimpice de la Londra (2012) și să fie cel mai tânăr boxer din istorie participant la categoria supergrea.

A pierdut meciul cu o decizie controversată, scor11-12, în fața lui Teymur Mammadov (Azerbaidjan), care avea ulterior să câștige medalia de bronz. Doi ani mai târziu, a decis să facă pasul către boxul profesionist. A deținut centurile WBC-OPBF, WBO Asia-Pacific, WBA Oceania, WBO Global, IBF Asia-Oceania, The Ring și IBF.

Foto - Getty Images