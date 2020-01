GRAMEZI DE BANI la Australian Open 2020 | Cat ar putea castiga Simona Halep 

Din articol Cate 2,84 milioane de dolari pentru cei doi campioni ai tablourilor de simplu la Australian Open 2020

Simona Halep ar putea castiga o suma colosala la editia 2020 a Openului Australiei.

Australian Open 2020 pune in joc premii financiare istorice. Valoarea totala a premiilor va ajunge la 49 de milioane de dolari americani, inregistrandu-se astfel o majorare de peste 13% in comparatie cu editia 2019 a Slam-ului australian.

In cazul in care va triumfa la Australian Open, Simona Halep va incasa un cec valorand 2,84 milioane de dolari, iar o finala pierduta ar insemna o recompensa de nu mai putin de 1,42 milioane de dolari. Jucatorii care vor accede in semifinalele competitiei vor primi fiecare cate 719.000 de dolari.

Sorana Cirstea, Irina Begu, Monica Niculescu si Simona Halep, cele patru jucatoare care reprezinta Romania la Australian Open 2020 vor primi individual cate 62.000 de euro chiar daca vor pierde inca din primul tur.

Halep vs. Brady, Begu vs. Bertens, Niculescu vs. Cornet si Cirstea vs. Strycova sunt meciurile de interes ale primului tur la Australian Open 2020 pentru fanii tenisului romanesc. Dintre cele patru participante, doar Sorana Cirstea va debuta in prima zi de concurs, luni nu mai devreme de ora 03:30, ora Romaniei.