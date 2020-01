"Darren mi-a inteles nervii si personalitatea." | Simona Halep EXPLICA de ce l-a vrut inapoi pe antrenorul australian in echipa ei

Simona Halep a facut o incursiune emotionanta explicand motivele din spatele revenirii lui Darren Cahill in loja sa.

Simona Halep a explicat pe larg motivele pentru care si-a dorit sa reinceapa colaborarea cu Darren Cahill.

Jucatoarea din Romania care va reveni in top 3 WTA incepand de luni admite ca Darren este omul care a invatat-o sa priveasca la partea buna a lucrurilor si a instruit-o cum sa se relaxeze mai eficient in conditii de presiune.

Simona Halep: "Eu inainte nu glumeam. Eram super-trista daca pierdeam un meci."



"Trebuie sa ma simt bine cu oamenii cu care lucrez. L-am ales pe Darren pentru ca mi-a placut mult pedagogia lui, felul cum vorbeste. M-a inteles, mi-a inteles nervii, personalitatea. A incercat sa ma schimbe pe stilul meu, sa ma faca sa inteleg de ce nu am ceea ce se numeste bun in interiorul meu. Ma relaxeaza foarte mult spunand glume, eu inainte nu glumeam; credeam ca, daca sunt pe teren, la munca, nimeni nu ar trebui sa aiba acces la mine. Dar, venind el in echipa, au aparut glumele, pozele pe Instagram si m-am deschis foarte mult," a spus Simona Halep intr-un spot publicitar pentru BT.

"Australienii asa sunt, foarte pozitivi. Ei nu vad partea negativa a lucrurilor. Eu n-am inteles la inceput. Daca pierzi un meci, ei au o vorba, hai sa bem o bere si maine va fi o alta zi. Adica pierzi un meci si zici 'aia e', iar maine o iei de la capat. Eu nu vedeam asa lucrurile; eram super-suparata, super-trista, ma gandeam ce s-a intamplat de am pierdut un meci, dar mai aveam sute de meciuri in fata de jucat," a adaugat Simona Halep.

