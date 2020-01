Liderul WTA, Ashleigh Barty a castigat turneul WTA Adelaide | La cate puncte in spate se afla Simona Halep acum

Ashleigh Barty castiga teren in fata Simonei Halep in clasamentul WTA.

Numarul 1 WTA, Ashleigh Barty se desprinde in fruntea clasamentului mondial dupa ce a bifat o noua competitie castigata, turneul WTA de la Adelaide.

In ultimul act, Barty a invins-o pe ucraineanca Dayana Yastremska, scor 6-2, 7-5 la capatul celor 85 de minute de joc. Pentru aceasta performanta, Barty a incasat 470 de puncte WTA si 146.500 de dolari.



Odata cu acest succes, Ashleigh Barty ajunge la borna de 8017 puncte WTA, cu 2077 mai multe decat ocupanta locului doi, Karolina Pliskova si la 2457 puncte in fata Simonei Halep, care va urca incepand de luni pe locul 3 WTA.

Ashleigh Barty va debuta la Australian Open chiar in prima zi de concurs. Primul tur, impotriva ucrainencei Lesia Tsurenko va avea loc pe Arena Rod Laver si va fi primul meci al sesiunii de seara, care va incepe la ora 10:00, ora Romaniei.

