GALERIE FOTO „Trădătoarele“: Iranul a publicat fotografiile celor cinci fotbaliste care au cerut azil în Australia

„Trădătoarele“: Iranul a publicat fotografiile celor cinci fotbaliste care au cerut azil în Australia Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În plin război, naționala feminină a participat la Cupa Asiei, competiție găzduită la capătul lumii. Aici însă, sportul a trecut în plan secund pentru multe dintre componentele lotului.

TAGS:
Iran

Australia a acordat azil unui număr de cinci jucătoare din echipa naţională feminină de fotbal a Iranului, etichetate drept "trădătoare" în ţara lor, după au refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci de la Cupa Asiei.

Această decizie a fost luată de teama că acestea s-ar putea confrunta cu persecuţii la întoarcerea în Iran, a anunţat marţi ministrul australian de interne, Tony Burke.

Cinci jucătoare, inclusiv căpitanul Zahra Ghanbari, au fugit în timpul nopţii din hotelul lor. "Au fost transferate într-un loc sigur de către poliţia australiană. Am semnat cererile lor de viză umanitară aseară", a le-a declarat Burke reporterilor, potrivit Agerpres.

"Pot rămâne în Australia, sunt în siguranţă aici şi trebuie să se simtă ca acasă", a adăugat el.

Cele cinci fotbaliste iraniene care au cerut azil politic în Australia

  • Iran1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Potrivit ministrului de Interne, guvernul a purtat discuţii secrete cu jucătoarele timp de câteva zile. După ce au semnat documentele care le garantează vizele umanitare, acestea au scandat "Aussie, Aussie, Aussie", a dezvăluit Burke.

Guvernul australian a declarat că este gata să le asiste pe celelalte componente ale echipei, dacă este nevoie. În acest moment, nu au fost publicate informaţii cu privire la soarta celorlalte jucătoare.

Cei 26 de membri ai delegaţiei iraniene au sosit în Australia cu câteva zile înainte de începerea atacurilor aeriene americano-israeliene, care au dus în special la moartea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Sportivele au rămas tăcute în timp de imnul naţional iranian era intonat înaintea primului lor meci de la Cupa Asiei, împotriva Coreei de Sud, la două zile după începerea războiului lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel. Ulterior, au cântat imnul înaintea celorlalte meciuri ale lor.

Această atitudine a fost interpretată ca un act de rebeliune, iar un prezentator al televiziunii de stat le-a numit pe jucătoare "trădătoare în timp de război", reprezentând "culmea dezonoarei''.

Ulterior, mulţi oameni au cerut Australiei să le asigure securitatea jucătoarelor iraniene, inclusiv preşedintele american Donald Trump. "Australienii au deja grijă de cinci dintre ele, iar restul vor urma. Unele, însă, simt că trebuie să se întoarcă (în Iran) pentru că se tem pentru siguranţa familiilor lor", a declarat Trump, luni, după o conversaţie cu premierul australian.

Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, a cerut, la rândul său, Australiei să asigure securitatea jucătoarelor.

"Componentele echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului sunt supuse unor presiuni intense şi ameninţate de Republica Islamică", a scris fiul şahului detronat pe reţeaua X. "Acestea se confruntă cu consecinţe grave dacă se întorc în Iran. Fac apel la guvernul australian să le asigure siguranţa şi să le ofere tot sprijinul necesar'', a adăugat el.

În faţa stadionului Gold Coast (estul Australiei), unde echipa Iranului a jucat ultimul său meci în weekend, s-a adunat o mulţime care a scandat "Schimbare de regim pentru Iran", "Lăsaţi-le să plece" şi "Salvaţi-ne fetele".

Luni, un ziarist AFP a văzut jucătoare vorbind la telefoane de la balconul hotelului lor.

Potrivit lui Zaki Haidari, un activist Amnesty International, jucătoarele riscă persecuţia dacă ar fi trimise acasă. "Unele dintre componentele echipei probabil că au avut deja familiile ameninţate", a declarat el pentru AFP.

Femeile iraniene şi-au făcut debutul la Cupa Asiei în 2022, în India, şi au devenit eroine naţionale într-o ţară în care drepturile femeilor sunt sever restricţionate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
ARTICOLE PE SUBIECT
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre Iran
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre Iran
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
ULTIMELE STIRI
Stranierii, pe val în weekend. Șase români au prins echipa etapei
Stranierii, pe val în weekend. Șase români au prins echipa etapei
Elias Charalambous a anunțat ce urmează pentru el după plecarea de la FCSB
Elias Charalambous a anunțat ce urmează pentru el după plecarea de la FCSB
Alertă ridicată de spectacol în Champions League: Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00 | Galatasaray - Liverpool, de la 19:45
Alertă ridicată de spectacol în Champions League: Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00 | Galatasaray - Liverpool, de la 19:45
Mai poate pierde Inter titlul? Capello a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui Chivu
Mai poate pierde Inter titlul? Capello a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui Chivu
Eugenie Bouchard, apariție surprinzătoare la Taste of Tennis: ”Nu mi-am dat seama”
Eugenie Bouchard, apariție surprinzătoare la Taste of Tennis: ”Nu mi-am dat seama”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

Așteptat la FCSB, Adrian Ilie nu înțelege ultima decizie a lui Becali: "Totul e făcut pe grabă"

Așteptat la FCSB, Adrian Ilie nu înțelege ultima decizie a lui Becali: "Totul e făcut pe grabă"

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB

Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB

Elias Charalambous s-a decis! Ciprioții au dezvăluit ce urmează pentru antrenor după plecarea de la FCSB

Elias Charalambous s-a decis! Ciprioții au dezvăluit ce urmează pentru antrenor după plecarea de la FCSB

Campionului mondial IBF la categoria grea îi va fi retrasă centura!

Campionului mondial IBF la categoria grea îi va fi retrasă centura!



Recomandarile redactiei
Elias Charalambous a anunțat ce urmează pentru el după plecarea de la FCSB
Elias Charalambous a anunțat ce urmează pentru el după plecarea de la FCSB
Stranierii, pe val în weekend. Șase români au prins echipa etapei
Stranierii, pe val în weekend. Șase români au prins echipa etapei
Veste proastă pentru Cristi Chivu, chiar după 0-1 cu AC Milan
Veste proastă pentru Cristi Chivu, chiar după 0-1 cu AC Milan
Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar
Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar
Patronul lui Inter Miami a dezvăluit cu cât îl plătește pe Leo Messi: ”Merită fiecare bănuț”
Patronul lui Inter Miami a dezvăluit cu cât îl plătește pe Leo Messi: ”Merită fiecare bănuț”
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!