" Pot rămâne în Australia, sunt în siguranţă aici şi trebuie să se simtă ca acasă ", a adăugat el.

Cinci jucătoare, inclusiv căpitanul Zahra Ghanbari, au fugit în timpul nopţii din hotelul lor. " Au fost transferate într-un loc sigur de către poliţia australiană . Am semnat cererile lor de viză umanitară aseară ", a le-a declarat Burke reporterilor, potrivit Agerpres.

Această decizie a fost luată de teama că acestea s-ar putea confrunta cu persecuţii la întoarcerea în Iran, a anunţat marţi ministrul australian de interne, Tony Burke.

Australia a acordat azil unui număr de cinci jucătoare din echipa naţională feminină de fotbal a Iranului, etichetate drept " trădătoare " în ţara lor, după au refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci de la Cupa Asiei.

Potrivit ministrului de Interne, guvernul a purtat discuţii secrete cu jucătoarele timp de câteva zile. După ce au semnat documentele care le garantează vizele umanitare, acestea au scandat "Aussie, Aussie, Aussie", a dezvăluit Burke.

Guvernul australian a declarat că este gata să le asiste pe celelalte componente ale echipei, dacă este nevoie. În acest moment, nu au fost publicate informaţii cu privire la soarta celorlalte jucătoare.

Cei 26 de membri ai delegaţiei iraniene au sosit în Australia cu câteva zile înainte de începerea atacurilor aeriene americano-israeliene, care au dus în special la moartea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Sportivele au rămas tăcute în timp de imnul naţional iranian era intonat înaintea primului lor meci de la Cupa Asiei, împotriva Coreei de Sud, la două zile după începerea războiului lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel. Ulterior, au cântat imnul înaintea celorlalte meciuri ale lor.

Această atitudine a fost interpretată ca un act de rebeliune, iar un prezentator al televiziunii de stat le-a numit pe jucătoare "trădătoare în timp de război", reprezentând "culmea dezonoarei''.

Ulterior, mulţi oameni au cerut Australiei să le asigure securitatea jucătoarelor iraniene, inclusiv preşedintele american Donald Trump. "Australienii au deja grijă de cinci dintre ele, iar restul vor urma. Unele, însă, simt că trebuie să se întoarcă (în Iran) pentru că se tem pentru siguranţa familiilor lor", a declarat Trump, luni, după o conversaţie cu premierul australian.

Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, a cerut, la rândul său, Australiei să asigure securitatea jucătoarelor.

"Componentele echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului sunt supuse unor presiuni intense şi ameninţate de Republica Islamică", a scris fiul şahului detronat pe reţeaua X. "Acestea se confruntă cu consecinţe grave dacă se întorc în Iran. Fac apel la guvernul australian să le asigure siguranţa şi să le ofere tot sprijinul necesar'', a adăugat el.

În faţa stadionului Gold Coast (estul Australiei), unde echipa Iranului a jucat ultimul său meci în weekend, s-a adunat o mulţime care a scandat "Schimbare de regim pentru Iran", "Lăsaţi-le să plece" şi "Salvaţi-ne fetele".

Luni, un ziarist AFP a văzut jucătoare vorbind la telefoane de la balconul hotelului lor.

Potrivit lui Zaki Haidari, un activist Amnesty International, jucătoarele riscă persecuţia dacă ar fi trimise acasă. "Unele dintre componentele echipei probabil că au avut deja familiile ameninţate", a declarat el pentru AFP.

Femeile iraniene şi-au făcut debutul la Cupa Asiei în 2022, în India, şi au devenit eroine naţionale într-o ţară în care drepturile femeilor sunt sever restricţionate.