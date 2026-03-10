„Nerazzurrii” nu au reușit să se impună în fața lui AC Milan și să rezolve parțial lupta la titlu.

„Diavolii milanezi” s-au impus cu 1-0 si s-au apropiat la șapte puncte de liderul Inter, care a mai primit o lovitură imediat după meciul de duminică.

Problemă mare pentru Cristi Chivu: Hakan Calhanoglu, accidentat

Calhanoglu nu a evoluat în „Derby della Madonnina”, dar a fost rezervă neutilizată. Două zile mai târziu, Inter a anunțat în mod oficial că mijlocașul turc s-a accidentat și va sta departe de gazon pentru o perioadă.

„Hakan Calhanoglu a fost supus unui RMN în această dimineață la Institutul Clinic Humanitas din Rozzano.

Testele au relevat o ușoară întindere musculară la adductorii coapsei drepte.

Situația sa va fi evaluată în următoarele zile”, au scris oficialii celor de la Inter, pe site-ul oficial.

Hakan Calhanoglu are 25 de meciuri jucate în tricoul lui Inter și a reușit nouă goluri și patru assist-uri în acest sezon.

Mijlocașul turc de 32 de ani este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.