"Daca fac asta, pun presiune pe mine si nu-mi place." | Ultimele DECLARATII ale Simonei Halep inaintea primului tur la Australian Open 

Simona Halep considera ca este mai bine pregatita din punct de vedere fizic decat era in anii precedenti in aceasta faza a sezonului.

Simona Halep s-a prezentat in fata jurnalistilor inaintea primului meci pe care il va juca la editia 2020 a Openului Australian. Halep vs. Brady va avea loc marti, de la ora 10:00 pe Arena Margaret Court si va fi transmis live text pe www.sport.ro.

"Sunt multumita de jocul meu. Nu am multe meciuri in picioare si voi incerca sa ma reobisnuiesc cu meciurile oficiale, care sunt diferite de antrenamente. Am dat ce am avut mai bun la Adelaide, dar nu am putut castiga meciul cu Sabalenka pentru ca ea a fost literalmente prea puternica in acea zi. Mi-a fost foarte greu sa capat ritm in meciul acela, dar venind aici am avut cateva zile in plus pentru a ma adapta la terenuri si la atmosfera. Ma simt bine si sunt pregatita sa incep turneul," a spus Simona Halep.

Simona Halep: "Trebuie sa nu ma gandesc la rezultat."



"Mi-am invatat lectia dupa meciul cu Sabalenka. Am incercat sa lovesc prea puternic, dar acest lucru a fost pe placul ei. Data viitoare, voi schimba asta si voi returna mai bine. Sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le imbunatatesc in jocul meu. Imi doresc enorm sa castig Australian Open, dar este dificil; caldura, schimbarile de temperatura la care mi-e greu sa ma adaptez, umiditatea din atmosfera (n.r. sunt cateva dinte motive). Trebuie sa fiu pregatita pentru fiecare meci pe care il joc si sa nu ma gandesc la rezultat, pentru ca, daca o fac, pun presiune pe mine insami si nu-mi place asta," a adaugat numarul 3 WTA.

"Am spus ca 2019 va fi un an linistit, dar unii oameni au inteles asta in mod gresit. Am spus-o doar ca sa arat ca sunt mai relaxata in ceea ce priveste rezultatele. Totusi n-a fost un an linistit, am muncit din greu, iar din fericire am castigat Wimbledonul, lucru la care nu ma asteptam. Acum, la inceput de 2020 simt ca sunt motivata, am fost in Dubai pentru presezon si sunt mai pregatita decat eram in anii precedenti la debut," a completat Simona.

Simona Halep va deschide sesiunea de seara pe Margaret Court Arena in a doua zi de concurs. In cazul unei victorii, campioana de la Wimbledon va juca in turul doi joi, impotriva invingatoarei partidei dintre Misaki Doi (82 WTA) si Harriet Dart (164 WTA).