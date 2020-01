DECLARATIA Simonei Halep despre jucatoarele mai slab cotate: "Pot sa spun sincer, nu prea le baga lumea in seama"

Din articol Simona Halep si traseul sau catre finala Australian Open 2020

Simona Halep a expus problema resimtita de jucatoarele care se claseaza in a doua jumatate a primei sute in clasamentul WTA.

Simona Halep a prezentat partea mai putin fericita a unei jucatoare profesioniste de tenis. Romanca s-a referit la lipsa de atentie pe care o primesc tenismenele din afara top 50 WTA, afirmand ca ele simt nepasarea celor din jur.

"Cand esti copil, sa castigi un turneu de Grand Slam e o performanta pe care nu te gandesti ca o s-o atingi. Cand ajungi sa joci un meci de mare slem ai tracul aferent, pe care toata lumea il are. Cred ca atunci cand castigi anumite turnee simti presiunea. Cand pierzi si esti pe locul 70-100, pot sa spun sincer, nu prea te baga lumea in seama," a declarat Simona Halep.

Simona Halep si traseul sau catre finala Australian Open 2020



Turul 1: Jennifer Brady

Turul 2: Misaki Doi / jucatoare din calificari

Turul 3: Danielle Collins (25 WTA) / Su-Wei Hsieh (36 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Elise Mertens (17 WTA)

Sferturi: Maria Sharapova (145 WTA) / Jelena Ostapenko (45 WTA) / Aryna Sabalenka (12 WTA) / Belinda Bencic (7 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Naomi Osaka (4 WTA) / Serena Williams (9 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)

"Ma simt bine. Sunt pregatita pentru Australian Open. Stiu ca va fi dificil, e inceputul de an si niciodata nu joc bine in aceasta perioada, dar vreau sa capat ritmul de joc si sa observ ceea ce trebuie sa ajustez pentru a deveni mai buna de la zi la zi," a spus Simona Halep inaintea inceputului Openului Ausralian.