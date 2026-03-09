Mihai Pintilii, jucător la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020, s-a alăturat staff-ului tehnic al formației roș-albastre imediat după încheierea carierei de fotbalist. A fost secundul lui Elias Charalambous timp de aproape trei ani și a decis să părăsească clubul alături de cipriot.

Mihai Pintilii, mesaj la despărțirea de FCSB

Luni, după ce despărțirile s-au oficializat, Mihai Pintilii a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale în care le-a mulțumit celor alături de care a lucrat și suporterilor.

"A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot!", a transmis Mihai Pintilii.

Mihai Pintilii nu va rămâne în staff-ul lui Mirel Rădoi, cel care va conduce FCSB cel puțin până la finalul sezonului. Este de așteptat ca fostul mijlocaș să continue colaborarea cu Elias Charalambous.