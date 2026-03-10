La scurt timp după ce Charalambous și-a anunțat decizia de a pleca de la FCSB, tehnicianul a plecat din țară spre Atena. Vrea să petreacă o perioadă alături de familie, după cei trei ani la campioana României.

Întrebat despre viitorul său, Elias a spus că va începe negocierile cu o altă echipă după ce va lua o pauză alături de familie.

Elias Charalambous: ”Următoarea mea provocare?”

Anunțul său vine după ce presa din Cipru a scris, imediat după demisia anunțată de Charalambous, că antrenorul va prelua în scurt timp o altă formație.

„Următoarea mea provocare? Vreau să-mi văd copiii, soția, mi-au lipsit în ultimii trei ani. Apoi voi avea ceva discuții despre următorul pas, nu știu de unde vor veni. Am nevoie de puțin timp să mă recuperez după acești trei ani plini”, a spus Charalambous, la plecarea din țară.

În Cipru, Elias Charalambous a mai lucrat la AEK Larnaca (secund timp de un sezon și jumătate, iar ulterior interimar timp de aproape trei luni), Ethinkos (principal aproape un an) și Doxa Katokopias (principal timp de 5 luni).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.