Alertă ridicată de spectacol în Champions League: Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00 | Galatasaray - Liverpool, de la 19:45

Liga Campionilor
Newcastle - Barcelona, Atalanta - Bayern, Galatasaray - Liverpool și Atletico - Spurs sunt meciurile de marți din „optimile” Champions League.

Champions LeagueBarcelonaNewcastlebayernLiverpoolGalatasarayAtalanta
Champions League revine în forță cu faza „optimilor”, iar acum vor intra în arenă cele mai bune echipe ale continentului.

Galatasaray - Liverpool, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro

Newcastle - Barcelona, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Atalanta - Bayern , de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Faza „optimilor” din Champions League va debuta cu duelul dintre Liverpool și Galatasaray de la Istanbul, care va avea loc marți, de la ora 19:45.

Liverpool s-a calificat direct în „optimi”, după ce a terminat pe locul trei grupa din faza ligii, în timp ce Galatasaray a eliminat-o pe Juventus după scorul de 7-5 la general.

După partida care deschide „optimile” vor urma meciurile de la ora 22:00, iar cu siguranță Newcastle - Barcelona este cap de afiș.

Catalanii au încheiat pe poziția a cincea faza ligii și s-au calificat direct în optimi, în timp ce Newcastle a zdrobit-o pe Qarabag în play-off-ul Champions League, scor 9-3 la general.

Bayern o va întâlni pe Atalanta, tot de la 22:00, iar duelul dintre gigantul bavarez și micuța echipă italiană pare destul de dezechilibrat. Cu toate acestea, Atalanta a trecut de rivala lui Bayern în faza play-off-ului: Borussia Dortmund. Echipa germană a terminat pe poziția a doua în clasamentul din faza ligii.

