Fără eșec în Serie A din noiembrie, Inter s-a văzut învinsă de a doua clasată AC Milan. Pervis Estupinian a fost eroul din Derby della Madonnina cu golul său din minutul 35 care a făcut diferența.

Fabio Capello analizează Interul lui Chivu după 0-1 în derby-ul cu AC Milan

Cu 10 etape rămase de disputat din Serie A, Inter are un avans de 7 puncte față de AC Milan, iar Fabio Capello a vorbit despre posibilitatea ca echipa lui Cristi Chivu să clacheze în finalul acestui sezon.

Fostul mare antrenor italian crede că este vorba de o problemă psihologică în cazul jucătorilor de la Inter, iar Cristi Chivu ar trebui să intervină cu fermitate și să își motiveze jucătorii în acest moment dificil al sezonului.

"Logica ne spune că doar Inter mai poate pierde titlul în acest moment. Totuși, ce este pe hârtie nu este mereu valabil și în teren. Echipa lui Cristian Chivu are un avans suficient pentru a se impune, însă trebuie să își redescopere versiunea sa originală începând cu meciul cu Atalanta de sâmbătă. Nu acea versiune stinsă, lentă și lipsită de ritm pe care am văzut-o în meciul cu Milan sau în dubla cu Bodo/Glimt.

Inter, chiar și în cel mai bun moment al său, nu a părut o echipă invincibilă în acest sezon. Nu este o coincidență că au pierdut mai multe meciuri tari. Chivu a făcut o treabă excelentă revitalizând vestiarul complet dezamăgit după eșecul din finala Champions League, însă acum îi trebuie ceva mai mult.

Cele două derby-uri pierdute contra lui Milan în acest sezon reprezintă marele pericol al lui Inter în lupta pentru titlu. Pentru a triumfa, Chivu trebuie să scoată din mințile jucătorilor aceste eșecuri. Eu aș intra în vestiar și le-aș spune: 'Băieți, suntem cei mai buni! Hai să ne revenim și să demonstrăm asta cu calm'.

Inter trebuie să se reconecteze imediat și să dea lovitura decisivă. E obligatoriu să depășească cu bine următoarele trei meciuri - Atalanta, Fiorentina și Roma", a spus Fabio Capello, într-un articol publicat în Gazzetta dello Sport.

