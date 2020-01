Rupe Simona Halep BLESTEMUL PRIMULUI TUR la Australian Open? Care sunt numerele ingrijoratoare din palmaresul Simonei la Melbourne

Simona Halep a debutat cu infrangere pe tabloul principal de la Australian Open in patru dintre cele noua participari.

Simona Halep participa la Australian Open pentru al unsprezecelea an la rand. Prima prezenta a jucatoarei din Constanta la Melbourne s-a consumat in 2010, cand Halep a fost eliminata inca din primul tur al calificarilor.

Incepand cu anul 2011, Simona Halep a jucat de fiecare data pe tabloul principal al Openului Australian, dar patru dintre cele noua prezente s-au incheiat cu cel mai trist deznodamant posibil: infrangere inca din primul tur.

Simona Halep, eliminata in primul tur la Australian Open in 2012, 2013, 2016 si 2017



2012: 1-6, 6-3, 5-7 cu Paula Ormaechea

2013: 1-6, 1-6 cu Sloane Stephens

2016: 4-6, 3-6 cu Shuai Zhang

2017: 3-6, 1-6 cu Shelby Rogers

In total, Simona Halep a jucat pana acum 28 de meciuri de simplu la Australian Open, dintre care a castigat 19, avand un procentaj de 68% in ceea ce priveste numarul de meciuri castigate raportat la numarul total al partidelor jucate.

Rezultatele Simonei Halep la editia de anul trecut al Openului Australian



Simona Halep a ajuns pana in faza optimilor de finala, reusind o victorie convingatoare cu Venus Williams in turul 3, insa a fost oprita de cealalta sora a familiei Williams, dupa un meci de trei seturi.

Turul 1: 6-7, 6-4, 6-2 cu Kaia Kanepi

Turul 2: 6-3, 6-7, 6-4 cu Sofia Kenin

Turul 3: 6-2, 6-3 cu Venus Williams

Optimi: 1-6, 6-4, 4-6 cu Serena Williams

Simona s-ar putea intalni in sferturi cu Aryna Sabalenka, jucatoarea care a invins-o la Adelaide



Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2020 nu este cel mai usor posibil, dar Simona are calculele hartiei spun ca Simona ar trebui sa se califice fara mari probleme pana in sferturile de finala, unde ar putea intalni prima jucatoare de top 10 WTA.

In semifinala, Simona Halep s-ar putea duela cu Pliskova sau Svitolina, jucatoare pe care le-a invins in finale de Slam, la Roland Garros, respectiv Wimbledon, in vreme ce finala ar putea sa o aduca din nou fata in fata cu Serena Williams.

Turul 1: Jennifer Brady

Turul 2: Misaki Doi / jucatoare din calificari

Turul 3: Danielle Collins (25 WTA) / Su-Wei Hsieh (36 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Elise Mertens (17 WTA)

Sferturi: Maria Sharapova (145 WTA) / Jelena Ostapenko (45 WTA) / Aryna Sabalenka (12 WTA) / Belinda Bencic (7 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Naomi Osaka (4 WTA) / Serena Williams (9 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)

Simona Halep va debuta marti, 21 ianuarie la Australian Open 2020 impotriva jucatoarei din SUA, Jennifer Brady, numar 49 in clasamentul WTA. Meciul va fi transmis live text pe www.sport.ro.