Cea mai titrata jucatoare din istoria tenisului acuza LGBT: "Eu daca spun asta reactioneaza ca si cum as fi deschis un borcan cu viermi."

Opiniile lui Margaret Court continua sa fie opuse celor apartinand comunitatii LGBT.

Cea mai titrata jucatoare din istoria tenisului feminin, Margaret Court a produs un nou scandal in Australia, dupa cea mai recenta predica sustinuta la biserica Victory Life din Perth, acolo unde este pastor.

"LGBT e de la Diavolul, nu de la Dumnezeu. La varsta de sapte-opt ani, sunt copii care iau decizia de a-si schimba sexul. Nu, mai bine cititi primele doua capitole din Geneza, unde cititi ca Dumnezeu a facut barbat si femeie," a spus fosta jucatoare in varsta de 77 de ani.

Margaret Court: "Vor avea multe probleme cu transsexualii in sporturile feminine."



"Este atat de gresit ca se insufla acest fel de lucruri la o varsta atat de frageda si copiii incep sa isi chestioneze identitatea. Mi-as fi dorit ca in LGBT sa nu puna T-ul de la final (n.r. care ii reprezinta pe transsexuali), in mod special in sporturile feminine, pentru ca vor avea multe probleme din cauza asta. Multi tineri iau hormoni, iar corpul li se schimba drastic pana la varsta de 17 ani, atunci cand realizeaza: 'acum sunt baiat dar cu adevarat eu eram fata.' Pentru ca, stiti ce, Dumnezeu ne-a creat in felul asta," a mai spus Margaret Court in predica din data de 29 decembrie.



"Diavolul se infiltreaza in presa, in politica, in educatie, la televizor. El vrea sa controleze natiunea noastra pentru a schimba mintile oamenilor. Eu daca apar la televizor si afirm 'asta spune in Biblie,' reactioneaza ca si cum as fi deschis un borcan cu viermi," a adaugat Margaret Court, jucatoarea cu 24 de titluri de mare slem in proba de simplu.

Federatia Australiana de Tenis va omagia performantele incredibile reusite de Margaret Court acum 50 de ani, jucatoarea australiana adjudecandu-si in anul 1970 toate cele patru Grand Slam-uri puse in joc.

"Cum am spus deseori, Federatia Australiana de Tenis nu este de acord cu parerile lui Margaret Court, care au injosit si ofensat multi oameni in comunitatea noastra. Opiniile sale nu se aliniaza cu valorile noastre de egalitate, diversitate si incluziune. Sportul nostru primeste pe oricine, indiferent de sex, abilitate, rasa, religie sau sexualitate si vom continua sa promovam activ initiativele de incluziune in toate nivelurile sportului," au spus reprezentantii Federatiei Australiene de Tenis intr-un comunicat oficial.

Margaret Court este jucatoarea pe care Serena Williams isi doreste sa o intreaca in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate. In acest moment, raportul este favorabil australiencei, scor 24-23.