Starul sud-american se simte excelent la echipa pentru care evoluează din 2023. Chiar dacă salariul său nu se compară cu cel al lui Cristiano Ronaldo de la Al-Nassr, care câștigă anual 250 de milioane de euro, Messi își rotunjește semnificativ averea la Miami.

Leo Messi câștigă o avere la Inter Miami

Salariul său este de aproximativ 20 de milioane de euro pe sezon, dar decarul argentinian primește și o sumă uriașă din încasările produse de club din partea Major League Soccer (MLS). Astfel, remunerația sa anuală ajunge la 70-80 de milioane de euro pe sezon.

Jorge Mas, unul dintre acționarii lui Inter Miami, a fost cel care a dezvăluit suma câștigată de Messi la echipă și spune că sud-americanul ”merită fiecare bănuț”.

"Cu toate costurile incluse, în final îi plătesc lui Messi între 70 și 80 de milioane de dolari pe an. Merită fiecare bănuț", a spus Mas, potrivit TMW.com.

Evident, Messi este cel mai bine plătit jucător din campionatul nord-american. Câștigă peste 20 de milioane de dolari pe an, potrivit listei oficiale publicate de MLS.

Campionul mondial are un salariu de bază de 12 milioane de dolari pe an la Inter Miami, dar ”compensația garantată” ridică suma la 20,4 milioane de dolari, incluzând prime și alte variabile.

Inter Miami a dat lovitura pe plan financiar cu Leo Messi

De când Messi a semnat cu Inter Miami, clubul are venituri de patru ori mai mari: de la 50 de milioane de dolari pe an, suma a ”sărit” la 200 de milioane, scriu specialiștii de la Forbes.

În plus, clubul a bifat o premieră pentru fotbalul american: este primul evaluat la o sumă uriașă, de 1,3 miliarde de dolari, adică echivalentul a 1,1 miliarde de euro.