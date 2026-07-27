Rodri, la un pas de Real Madrid! Ofertă avantajoasă pentru Manchester City

Real Madrid se pregătește să trimită o ofertă cuprinsă între 50 și 60 de milioane de euro către Manchester City pentru transferul lui Rodri (30 de ani).

Rodri, din ce în ce mai aproape de Real Madrid

Propunerea „Los Blancos” este una avantajoasă pentru Manchester City din mai multe puncte de vedere.

Rodri a refuzat deja prelungirea contractului cu „cetățenii”, angajamentul său actual urmând să expire pe 30.06.2027.

Mai mult decât atât, mijlocașul defensiv își dorește să ajungă la Real Madrid. El s-a înțeles deja cu vicecampioana Spaniei pentru un contract valabil până în 2030, informează jurnalistul Nicolo Schira.

Prin urmare, dacă acceptă oferta dinspre Bernabeu, Manchester City va avea în conturi o sumă solidă pentru un fotbalist de 30 de ani, care poate pleca liber la anul și care vrea să îmbrace tricoul unei alte echipe.

Desigur, există dezavantajul de a pierde unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe poziția de mijlocaș central defensiv, în favoarea unei contracandidate în lupta pentru Champions League.