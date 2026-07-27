Rodri, la un pas de Real Madrid! Ofertă avantajoasă pentru Manchester City

Rodri, la un pas de Real Madrid! Ofertă avantajoasă pentru Manchester City La Liga
Alexandru Hațieganu
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Rodri și-a dat acordul să evolueze pentru Real Madrid de la începutul sezonului următor. 

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Real Madrid se pregătește să trimită o ofertă cuprinsă între 50 și 60 de milioane de euro către Manchester City pentru transferul lui Rodri (30 de ani). 

Rodri, din ce în ce mai aproape de Real Madrid

Propunerea „Los Blancos” este una avantajoasă pentru Manchester City din mai multe puncte de vedere.

Rodri a refuzat deja prelungirea contractului cu „cetățenii”, angajamentul său actual urmând să expire pe 30.06.2027.

Mai mult decât atât, mijlocașul defensiv își dorește să ajungă la Real Madrid. El s-a înțeles deja cu vicecampioana Spaniei pentru un contract valabil până în 2030, informează jurnalistul Nicolo Schira

Prin urmare, dacă acceptă oferta dinspre Bernabeu, Manchester City va avea în conturi o sumă solidă pentru un fotbalist de 30 de ani, care poate pleca liber la anul și care vrea să îmbrace tricoul unei alte echipe. 

Desigur, există dezavantajul de a pierde unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe poziția de mijlocaș central defensiv, în favoarea unei contracandidate în lupta pentru Champions League.

Rodri

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Evoluții solide pentru Rodri la CM 2026

Rodri a avut cele mai multe pase reușite la Cupa Mondială, 753 în total, și o acuratețe de 94%. El a fost implicat în 1.803 de faze de construcție, fiind detașat pe primul loc în acest clasament. 

Rodri a jucat în toate cele opt meciuri ale Spaniei de la CM 2026, fiind integralist aproape în toate partidele. El a adunat la turneul final din SUA, Canada și Mexic 726 de minute. 

Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 70 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 
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