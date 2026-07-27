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OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece

Printre vedetele transferate în această vară se numără Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Marc Cucurella și Bernardo Silva. Presa din străinătate anunță că Real Madrid a bătut palma și pentru aducerea ivorianului Yan Diomande, de la RB Leipzig.

Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid după venirea lui Yan Diomande

Real Madrid ar urma să achite peste 100 de milioane de euro pentru transferul lui Yan Diomande, extremă dreapta în vârstă de 19 ani.

În acest context, iată cum ar putea arăta primul 11 al celor de la Real Madrid:

(4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Yan Diomande, Mbappe, Vinicius Jr;

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon, deși în urmă cu 13 ani miza mai mult pe un 4-3-3. Acest sistem ar fi gândit să îi pună în avantaj pe Jude Bellingham și Kylian Mbappe.

Pentru "The Special One" va fi al doilea mandat pe banca gigantului Real Madrid.

Rodri, ultimul mare nume de pe lista lui Mourinho

Jurnaliștii din străinătate scriu că ultima țintă a lui Jose Mourinho în această vară este mijlocașul Rodri de la Manchester City.

Balonul de Aur din 2024 și-ar dori să plece din Premier League după ce Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City.

Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, Rodri a spus deja ”DA” pentru un transfer la Real Madrid, astfel că acum rămâne ca Florentino Perez să-i convingă pe cei de la Manchester City să renunțe la jucător.

Rodri joacă la Manchester City de șapte ani. În 2019 a fost transferat de la Atletico Madrid pentru 70 de milioane de euro.