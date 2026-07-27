"Danubius Arena" a costat 25 de milioane de euro, iar pe 31 iulie ar urma să găzduiască primul meci oficial. Va fi vorba de un meci de baschet feminin.

Noua sală din Tulcea, gata de inaugurare

România va organiza Campionatul European de baschet feminin U18 – Divizia B, în perioada 31 iulie - 9 august, pe parchetul din Tulcea.

Sala Polivalentă va fi inaugurată cu ocazia meciului Portugalia - Țările de Jos (Olanda), programat pe 31 iulie, de la ora 13:30.