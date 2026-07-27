GALERIE FOTO O nouă arenă modernă în România! A costat 25 de milioane € și va fi inaugurată peste câteva zile

O nouă arenă modernă în România! A costat 25 de milioane € și va fi inaugurată peste câteva zile Baschet Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Săptămâna viitoare va fi inaugurată noua Sală Polivalentă din Tulcea, un proiect așteptat de mai bine de patru ani.

TAGS:
Sala Polivalenta din Tulceatulceabaschet feminin
Din articol

"Danubius Arena" a costat 25 de milioane de euro, iar pe 31 iulie ar urma să găzduiască primul meci oficial. Va fi vorba de un meci de baschet feminin.

Noua sală din Tulcea, gata de inaugurare

România va organiza Campionatul European de baschet feminin U18 – Divizia B, în perioada 31 iulie - 9 august, pe parchetul din Tulcea.

Sala Polivalentă va fi inaugurată cu ocazia meciului Portugalia - Țările de Jos (Olanda), programat pe 31 iulie, de la ora 13:30.

  • 749023302 1313228840883095 7420235262444007483 n
×
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
Sala Polivalentă din Tulcea / Foto: CJ Tulcea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Noua sală din Tulcea are o capacitate de 4.670 de locuri. Lucrările la această arenă au început în 2022 și ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2025. Ulterior au mai existat două amânări, iar în cele din urmă va fi inaugurată cu ocazia turneului final de baschet juvenil.

Sala Polivalentă din Tulcea va fi a cincea cea mai mare arenă de acest tip din România, după cele din Cluj-Napoca (10.000 locuri), București (5.300 locuri), Oradea (5.300 locuri) și Pitești (4.900 locuri).

Grupele de la Europeanul U18 de baschet feminin

România va debuta tot vineri 31 iulie la Europeanul U18, împotriva naționalei din Azerbaijan, de la ora 18:30

  • Grupa A: Islanda, Portugalia, Azerbaidjan, România, Țările de Jos (Olanda)
  • Grupa B: Bulgaria, Israel, Norvegia, Ucraina, Elveția
  • Grupa C: Luxemburg, Lituania, Estonia, Austria, Irlanda
  • Grupa D: Slovacia, Grecia, Macedonia de Nord, Danemarca, Marea Britanie

Programul României U18:

  • 31 iulie: România - Azerbaijan, ora 18:30
  • 1 august: Islanda - România, ora 18:30
  • 4 august: România - Portugalia, ora 18:30
  • 5 august: Țările de Jos (Olanda) - România, ora 18:30 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru, nemilos cu o vedetă după Csikszereda - FCSB: „E bun la fotbal în sală”
Basarab Panduru, nemilos cu o vedetă după Csikszereda - FCSB: „E bun la fotbal în sală”
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci
CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lionel Messi, retras oficial!

Lionel Messi, retras oficial!

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

„UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate!” E alertă la Moscova după ultima lovitură a Occidentului

„UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate!” E alertă la Moscova după ultima lovitură a Occidentului

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”



Recomandarile redactiei
Basarab Panduru, nemilos cu o vedetă după Csikszereda - FCSB: „E bun la fotbal în sală”
Basarab Panduru, nemilos cu o vedetă după Csikszereda - FCSB: „E bun la fotbal în sală”
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
Fostul star al FCSB-ului, victima unei situații neverosimile: „A fost strivit, pur și simplu!“
Fostul star al FCSB-ului, victima unei situații neverosimile: „A fost strivit, pur și simplu!“
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
Alte subiecte de interes
România va găzdui în această vară TREI Campionate Europene! Tulcea, Oradea și Pitești sunt gazdele turneelor finale
România va găzdui în această vară TREI Campionate Europene! Tulcea, Oradea și Pitești sunt gazdele turneelor finale
Începe și Cupa României! Intră în scenă două foste câștigătoare ale trofeului + miercuri seara am aflat la Tulcea ultima participantă
Începe și Cupa României! Intră în scenă două foste câștigătoare ale trofeului + miercuri seara am aflat la Tulcea ultima participantă
Meciurile din barajul de promovare în Liga 3! Cu cine joacă CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea și Dănuț Lupu, campioana Bucureștiului
Meciurile din barajul de promovare în Liga 3! Cu cine joacă CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea și Dănuț Lupu, campioana Bucureștiului
Campioanele de la Rapid, frumoasele din pădure adormite! Când și unde se vor bucura cu suporterii: ”Aducem trofeul în Giulești”
Campioanele de la Rapid, frumoasele din pădure adormite! Când și unde se vor bucura cu suporterii: ”Aducem trofeul în Giulești”
E totuși sărbătoare în Giulești! Primul event din istoria clubului Rapid pentru Miss Baschet și compania
E totuși sărbătoare în Giulești! Primul event din istoria clubului Rapid pentru Miss Baschet și compania
CITESTE SI
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

stirileprotv Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

stirileprotv Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!