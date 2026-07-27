"Danubius Arena" a costat 25 de milioane de euro, iar pe 31 iulie ar urma să găzduiască primul meci oficial. Va fi vorba de un meci de baschet feminin.
Noua sală din Tulcea, gata de inaugurare
România va organiza Campionatul European de baschet feminin U18 – Divizia B, în perioada 31 iulie - 9 august, pe parchetul din Tulcea.
Sala Polivalentă va fi inaugurată cu ocazia meciului Portugalia - Țările de Jos (Olanda), programat pe 31 iulie, de la ora 13:30.
Noua sală din Tulcea are o capacitate de 4.670 de locuri. Lucrările la această arenă au început în 2022 și ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2025. Ulterior au mai existat două amânări, iar în cele din urmă va fi inaugurată cu ocazia turneului final de baschet juvenil.
Sala Polivalentă din Tulcea va fi a cincea cea mai mare arenă de acest tip din România, după cele din Cluj-Napoca (10.000 locuri), București (5.300 locuri), Oradea (5.300 locuri) și Pitești (4.900 locuri).
Grupele de la Europeanul U18 de baschet feminin
România va debuta tot vineri 31 iulie la Europeanul U18, împotriva naționalei din Azerbaijan, de la ora 18:30
- Grupa A: Islanda, Portugalia, Azerbaidjan, România, Țările de Jos (Olanda)
- Grupa B: Bulgaria, Israel, Norvegia, Ucraina, Elveția
- Grupa C: Luxemburg, Lituania, Estonia, Austria, Irlanda
- Grupa D: Slovacia, Grecia, Macedonia de Nord, Danemarca, Marea Britanie
Programul României U18:
- 31 iulie: România - Azerbaijan, ora 18:30
- 1 august: Islanda - România, ora 18:30
- 4 august: România - Portugalia, ora 18:30
- 5 august: Țările de Jos (Olanda) - România, ora 18:30