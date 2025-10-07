Rimini Football Club 1912 ocupă ultimul loc în Grupa B din Serie C, cu -4 puncte după disputarea a 8 etape.



Are termen până pe 16 octombrie să-și achite datoria către fostul patron

Situația clubului este critică din punct de vedere financiar, aflându-se sub sechestru asigurator prin ordin al Tribunalului din Milano, în urma ordonanței de interdicție depuse de VR Trasporti, compania deținută de fostul președinte și proprietar al Rimini, Alfredo Rota, pentru o datorie de 200.000 de euro. Instanța a numit un nou reprezentant legal, în persoana lui Antonio Buscemi, acesta urmând să decidă și în privința jucătorilor pe care clubul vrea să-i înregistreze, dar încă nu a fost lăsat să-i legitimeze.



Deși a plătit unele restanțe, inclusiv pentru închirierea Stadio Romeo Neri, formația din Emilia-Romagna are termen până pe 16 octombrie să-și achite datoria către VR Trasporti, în caz contrar Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Societa di Calcio Professionistiche) va raporta încălcarea obligațiilor federale ale clubului și s-ar putea ajunge la excluderea din Serie C, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut cu Taranto FC 1927 și SS Turris Calcio. Echipa a fost penalizată recent cu 11 puncte, din cauza neplății la timp a salariilor și a contribuțiilor la bugetul de stat pentru luna mai 2025.



A suferit trei falimente, de-a lungul existenței sale

Rimini este un club înființat în 1912, sub denumirea Libertas Rimini, apoi refondat în 1938 (Rimini Calcio), 2010 (A.C. Rimini 1912) și 2016 (Rimini Football Club 1912), după colapsuri financiare. Clubul a petrecut șapte sezoane în Serie B, inclusiv perioada în care internaționalul român Sorin Paraschiv a evoluat acolo (2007-2009), dar și alte 24 de stagiuni în Serie C.



La Rimini au mai fost legitimați românii Sorin Rădoi (2014), Vlăduț Marin (2015-2016) și Luca Stângă (2023-2024), iar printre jucătorii cu nume care au îmbrăcat tricoul echipei se numără Franco Tancredi, Igor Protti, Matteo Brighi, Sergio Floccari, Samir Handanovic, Alessandro Matri sau Andrea Sottil. Echipa evoluează pe Stadio Romeo Neri (9.800 de locuri), iar în sezonul trecut a câștigat Coppa Italia Serie C, după o finală cu Giana Erminio (1-0, 0-0).



Foto - Getty Images

