Openda, Bidstrup, Duranville și Kamara, printre jucătorii transferați în această vară

În sezonul precedent, Olympique Lyon a terminat pe locul al patrulea în Ligue 1, care a adus prezența în turul 3 preliminar al Champions League, a fost eliminată în faza sferturilor de finală ala Coupe de France (2-2, 4-5 d.l.d. cu Lens) și în optimile de finală ale Europa League (1-1 și 0-2 cu Celta Vigo). Antrenorul Paulo Fonseca a fost păstrat în funcție, iar clubul încearcă întărirea lotului, dar prin tranasferul unor jucători buni la prețuri rezonabile.

În această vară, lionezii i-au adus pe Mads Bidstrup (RB Salzburg / 10.5 mil. euro), Julien Duranville (Borussia Dortmund / 5 mil. euro), Noham Kamara (PSG / 4.1 mil. euro), Mohamed Ouedraogo (SCR Altach / 2.2 mil. euro) și Kail Boudache (OGC Nice / gratis). Zilele următoare, clubul va anunța împrumutul lui Luis Openda (Juventus / 3 mil. euro) și transferul definitiv al lui Felix Bacher (Storil Praia / 4 milioane de euro).

De asemenea, a fost promovat de la echipa secundă Steeve Kango, iar după împrumuturi s-au întors Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Matt Turner (New England Revolution), Mahamadou Diawara (Royal Antwerp), Alejandro Gomes Rodriguez (FC Annecy), Enzo Molebe (Montpellier), Paul Akouokou (Zaragoza) și Justin Bengui (RWDM Brussels).

Cedarea lui Afonso Moreira a finanțat perioada de mercato a lui Lyon

OL s-a despărțit de Afonso Moreira (Bayer Leverkusen / 29.5 mil. euro), Martin Satriano (Getafe / 6.5 mil. euro), Achraf Laaziri (Ittihad Tanger / gratis), Daryll Benlahlou (Montpellier / împrumutat), Rachid Ghezzal (contract încheiat), Endrick (Real Madrid / împrumut expirat), Adam Karabec (Sparta Praga / împrumut expirat), Roman Yaremchuk (Olympiacos /împrumut expirat) și Hans Hateboer (Rennes / împrumut expirat).

Din lotul de sezonul trecut au fost opriți Dominik Greif, Remy Descamps, Lassine Diarra (portari), Moussa Niakhate, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Orel Mangala, Mathys de Carvalho, Khalis Merah, Corentin Tolisso, Pavel Sulc, Noah Nartey, Malick Fofana, Remi Himbert și Ernest Nuamah (jucători de câmp).

Foto - Getty Images