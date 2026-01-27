Karembeu, implicat activ la clubul Sanremese Calcio

În decembrie 2025, Christian Karembeu a preluat un pachet de acțiuni minoritar la Sanremese Calcio (37.5%), echipă din Serie D, iar recent a anunțat că va ocupa și funcția de vicepreședinte al clubului. Un alt acționar important este afaceristul franco-elvețian Theodoros Ornithopoulos (37.5%), în timp ce restul de acțiuni a fost păstrat de Alessandro Masu, care este și președintele clubului.



SSD Sanremese Calcio este un club înființat în 1904, dar refondat de patru ori (1987, 2009, 2012, 2015), după falimente. "Matuziani" evoluează pe Stadio Comunale (4.000 de locuri), sunt antrenați de Marco Banchini, iar în lotul actual se găsesc jucători precum Francesco Gatusso (fiul lui Gennaro Gatusso), Jerry Mbakogu, Mattia Monticone, Fabien Garcia, Arensi Rota sau Oan Djorkaeff (fiul lui Youri Djorkaeff).



San Remo e una dintre stațiunile cunoscute ale Italiei

În palmares său se găsesc o finală de Scudetto Dilettanti (1997-1998), o finală de Coppa Italia Serie C (2005-2006) și trei sezoane petrecute în Serie B (1937-1940). În acest moment, echipa ocupă poziția a 14-a în Grupa A din Serie D, care aduce retrogradarea în Eccellenza.



Formația este găzduită de localitatea Sanremo, una dintre cele mai cunoscute stațiuni turistice de pe Riviera Italiană și din Sudul Europei. Aceasta este celebră pentru festivalul de muzică care se desfășoară aici din 1956 și care a fost inspirația pentru înființarea Eurovision Song Contest, pentru cursa de ciclism Milano - San Remo, pentru Rallye Sanremo (etapă din European Rally Championship), dar și pentru Casino Municipale, înființat în 1905 și parte a European Poker Tour.



Karembeu a fost un mare jucător, dar nu se regăsește după retragerea din activitate

Christian Karembeu (55 de ani) este originar din Noua Caledonie, a evoluat la FC Nantes, Sampdoria, Real Madrid, Middlesbrough, Olympiacos, Servette Geneva și Bastia și are 53 de selecții și 1 gol pentru naționala Franței. În palmaresul său se găsesc două trofee Champions League (2002, 2003), titluri de campion în Franța și Grecia, dar Cupa Mondială (1998), Campionatul European (2000) și Cupa Confederațiilor (2001).



După ce s-a retras din activitatea de fotbalist, el a fost ambasador al Oceania Football Confederation și al organizației monegasce Peace and Sport - Champions for Peace, scouter pentru cluburile Portsmouth FC și Arsenal, director neexecutiv la Birmingham International Holdings, consilier strategic și director sportiv la Olympiacos Pireu, dar și invitat permanent pentru mai multe televiziuni de sport. A fost căsătorit cu supermodelul Adriana Sklenarikova și acum este într-un mariaj cu fosta schioare olimpică Jackie Chamoun.



